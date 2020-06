Critique de film – Le dîner (2020)

Le dîner, 2020.

Réalisé par Miles Doleac.

Avec Jeremy London, Bill Sage, Sherri Eakin, Lindsay Anne Williams, Ritchie Montgomery, Miles Doleac, Sawandi Wilson, Alli Hart, Mike Mayhall, Judyth Daley et Kamille McCuin.

SYNOPSIS:

Un dramaturge en herbe et sa femme assistent à un dîner organisé par des élites culturelles riches, qui ont promis de financer la dernière pièce de l’écrivain à Broadway, mais, en fait, ont des conceptions plus sombres à l’esprit pour le couple.

Miles Doleac Le dîner doit beaucoup de «manger les riches» des commentaires comme Prêt pas prêt ou Le Cannibal Club. L’horreur existe lorsque l’on se rend compte que des sociétés, des cultes ou des communautés ont commis un meurtre littéral pendant des périodes non divulguées sans pénalité. « Vous ne vous en sortirez jamais », aboie un personnage de soutien retenu dans l’un de ces scénarios. C’est sur le récit d’un film de décider si la justice finira par prévaloir. Doleac et le co-écrivain Michael Donovan Horn restent fidèles à cette formule familière, en mettant l’accent sur «familier» avec les odeurs de Stanic Panic comme une foule d’additifs de sous-genre d’évier de cuisine se présentent. Tout est bien joué et trompeusement fou, mais à près de deux heures, on doit se demander si Le dîner mord plus qu’il ne peut mâcher.

Le dramaturge Jeff (Mike Mayhall) et sa femme Haley (Alli Hart) arrivent par invitation pour une soirée chic d’alcool, de hors-d’œuvre et de jeux de société. Si tout se passe bien, Jeff pourrait partir avec un accord de production théâtrale entièrement financé. Haley est immédiatement dérangé par l’un des hôtes (Sebastian «méchant», joué par Sawandi Wilson), mais Jeff demande à sa femme de se «détendre». Dommage, car l’intuition de Haley est sur la bonne voie. Au fur et à mesure que la nuit avance, Jeff et Haley se retrouvent les invités d’honneur d’un rassemblement beaucoup plus sinistre. Celui qui ne peut pas être oublié avec une bouteille de 12 $ de pinot brun.

Tout événement social intéressant nécessite un casting de personnages qui sont des artistes dans l’âme, et Le dîner n’est pas différent. Tout le monde s’accroche à son propre secret, jouant avec snootiness et décadence avec le sourire d’un méchant. Bill Sage lèche ses côtelettes en tant que propriétaire de maison Carmine, obsédé par les charcuteries avec le ricanement d’un loup de bande dessinée. Lindsay Anne Williams porte la garde-robe d’une nymphe des forêts et s’inspire de l’aura de la Terre Mère en tant que grande prêtresse hippie qui dicte à travers des cartes de tarot. Doleac lui-même entre dans le cadre d’un homme mystérieux avec des cicatrices sur ses avant-bras, poussant des agendas plus agressifs. C’est une galerie de coquins parfois nus, parfois perfides, mis en scène avec force par des artistes qui trouvent le plaisir dans les ténèbres.

Entrez Jeff et Haley, représentant les victimes inconnues du film. Nous soupçonnons la sélection par hasard, mais Jeff commence à minimiser l’anxiété de son partenaire dans l’espoir d’une renommée professionnelle. Le dîner ne concerne pas seulement les fous qui s’attaquent à des cibles faibles. La relation de Haley avec la maltraitance et les traumatismes montre à quel point l’oppression sexuelle existe à la vue, introduisant un thème sous-jacent du traitement de la maladie mentale ignoré (et Jeremy London aussi, le film le plus difficile à avaler et le plus mal géré). Doleac est ambitieux dans la résolution de multiples problèmes quotidiens, mais c’est là Le dîner commence à éclater aux coutures. En essayant de tout toucher, les motivations et les messages se perdent dans les détournements d’exploitation alors que les conversations d’opéra sur vino se transforment en violence. Tout cela au nom… eh bien, essayez de garder le rythme.

À présent, vous avez peut-être compris les saveurs exotiques servies dans la cuisine maculée de sang de Carmine. Attendez-vous à des images macabres traduites par des coupes juteuses et scintillantes de «viande» massées avec de l’huile d’olive et de l’ail. Le dîner fonctionne mieux lors de l’armement des repas alors que les yeux affamés s’élancent d’une assiette de steaks de chair à l’autre, mais c’est toujours un film de genre entravé par les attentes. L’évasion déjouée, l’outsider qui double-croise, vomit constamment comme si le facteur de brut n’était pas déjà assez élevé. Quelques morceaux de goriness pratiques laissent les entrailles pendre à l’extérieur des abdomens éviscérés, mais ce sont des tartinades sur table d’entrées «exotiques» qui laissent l’impression la plus brûlante. Un peu décevant compte tenu du temps consacré ailleurs aux jeux d’esprit à la fourche, à la «poursuite» lorsque Haley devient un type final de fille et à une progression de l’intrigue plus sauvage qui entre dans un royaume mythique.

Le dîner polit toutes ses pièces d’argenterie et affûte ses lames, mais plus pour le spectacle. Le méli-mélo de psycho-sexualité, de barbecues bizarres et d’incantations folkloriques de Miles Doleac se sentent en désaccord les uns avec les autres. Il y a une compréhension étrange de l’éclairage et de la composition (carmin abattant, enveloppé dans l’obscurité), et les performances sont indulgentes, mais les lignes narratives échappent parfois à Doleac. Cela rend le nettoyage plus désordonné lors de l’acte final du film, qui se lit plus cloué que motivé. Peut-être que vous serez enchanté par la soif de sang rituelle, ou peut-être laissé affamé après un autre réaménagement élégant des mêmes pièces de chambre axées sur le goût que vous avez vues avec seulement les moindres modifications de recette. Tout dépendra de la maturité de votre palais épris d’horreur.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★

Matt passe ses heures après le travail à publier des bêtises sur Internet au lieu de dormir comme un humain normal. Il semble être un gars plutôt cool, mais ne le nourrissez pas après minuit juste pour être en sécurité (les bières sont autorisées / encouragées). Suivez-le sur Twitter / Instagram / Letterboxd (@DoNatoBomb).

