Critique de film – Le comté (2019)

Le comté, 2019.

Réalisé par Grímur Hákonarson.

Avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, Sigurður Sigurjónsson, Hannes Óli Ágústsson, Sveinn Ólafur Gunnarsson et Hinrik Ólafsson.

SYNOPSIS:

Une agricultrice veuve tente d’échapper aux griffes de la «coopérative» corrompue qui a une emprise sur sa communauté agricole.

Les dernières années ont vu une sélection de films intéressants descendre d’Islande, de l’étrange drame écologique Femme en guerre au comique noir et fascinant Sous l’arbre. La dernière caractéristique intrigante à émerger de la nation insulaire peu peuplée est le conte de la femme en mission Le comté. Ancré par une solide performance centrale, c’est une exploration agréable de la politique des petites villes et de la menace existentielle posée par le capitalisme des grandes villes.

Cet interprète central est le vétéran de la scène Arndís Hrönn Egilsdóttir en tant qu’Inga, qui est abandonné et avec une ferme laitière à gérer seul lorsque son mari Reynir (Hinrik Ólafsson) décède dans un suicide apparent. Comme tous ses camarades agriculteurs, Reynir faisait partie de la coopérative locale – à qui ils doivent vendre leur lait et à qui ils doivent acheter des fournitures, ou risquer des sanctions potentiellement dommageables – dirigée par un costume subtilement malveillant Eyjólfur (Sigurður Sigurjónsson). Frustrée par ce qui est arrivé à son mari, Inga commence à lutter contre le monopole de la coopérative, se faisant des amis et des ennemis.

Il y a une gymnastique tonale agréablement agile tout au long du jeu Le comté, qui a des moments de traumatisme sombre, des explosions de réjouissance de la foule et une poignée de comédie absurde. Une grande partie de cela est réalisée par la performance d’Egilsdóttir, qui oscille entre la veuve en deuil et le militant provocateur d’une manière qui est passionnante mais aussi, d’une manière cruciale, entièrement crédible.

Scénariste-réalisateur Grímur Hákonarson, qui a réalisé le drame acclamé Béliers en 2015, tisse une histoire intrigante de contrôle et de coercition. Inga décrit la coopérative comme une «mafia» pour son approche intimidante et menaçante, qui se manifeste en grande partie par la politesse trompeuse du joyeux patron de Sigurjónsson et l’intimidation massive de son exécuteur Leifur (Hannes Óli Ágústsson). Leifur arrive de manière menaçante dans un SUV quand une pression doit être exercée sur ceux qui ne veulent pas se conformer aux règles.

Le commentaire du film sur la tension entre petite ville et grande ville est intrigant, les personnes au pouvoir utilisant la menace imminente de Reykjavik pour maintenir les agriculteurs effrayés en ligne. Plus d’une fois, la coopérative est considérée comme «ce qui maintient la communauté en vie», même si elle étouffe ces entreprises par crainte aveugle. Intelligemment, le commentaire est lié à l’idée du protagoniste comme quelqu’un qui peut être rejeté comme une femme trop émotive, blessée par la mort de son mari et mettant le blâme sur la première entité qu’elle peut trouver.

En fin de compte, cependant, Le comté est un peu trop léger et l’histoire tire vers une conclusion qui semble formuleique et inévitable, malgré une scène finale agréablement douce-amère. Le film de Hákonarson n’a pas la morsure comique austère de Sous l’arbre et ne suit jamais tout à fait le potentiel du monde très unique dans lequel il se déploie. Étonnamment, malgré toutes ses performances efficaces et ses panoramas époustouflants, cela ressemble souvent à quelque chose que nous avons vu auparavant.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Tom Beasley est journaliste de cinéma indépendant et fan de catch. Suis-le sur Twitter via @TomJBeasley pour des opinions de films, des trucs de catch et des jeux de mots.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries