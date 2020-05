Critique de film – La vaste nuit (2020)

La vaste nuit, 2019.

Réalisé par Andrew Patterson.

Avec Sierra McCormick, Jake Horowitz, Erick Alexander et Jared Bulmer.

SYNOPSIS:

Dans le crépuscule des années 1950, une nuit fatidique au Nouveau-Mexique, un jeune et séduisant standardiste Fay (Sierra McCormick) et la radio charismatique DJ Everett (Jake Horowitz) découvrent une étrange fréquence audio qui pourrait changer leur petite ville et l’avenir pour toujours .

Il faut une vision confiante pour faire essentiellement un thriller de science-fiction ancré qui équivaut à une série épisodique de conversations complexes, l’amenant pour un atterrissage qui est à la fois fortement préfiguré et pas nécessairement surprenant, mais aussi qui suscite beaucoup de réflexion. La vaste nuit enveloppe une personne dans les ténèbres de la petite ville de 1950 pour les laisser contempler l’univers à plus grande échelle; c’est un premier long métrage étonnant d’Andrew Patterson.

Le nouveau cinéaste (opérant sur un scénario de James Montague et Craig W. Sanger) établit immédiatement une stimulation en temps réel qui est à la fois contrôlée et chaotique. La plupart des résidents sont entassés dans le gymnase du lycée pour regarder un match de basket-ball, tandis qu’Everett et Fay (Jake Horowitz et Sierra McCormick respectivement) collaborent ensemble pour diffuser l’émission de radio en soirée. Everett est l’hôte tandis que Fay gère le standard depuis un autre emplacement. Sur l’une des fréquences radio, elle commence à entendre un son oscillant mystérieux et inquiétant, un bruit presque d’un autre monde qui sonne comme quelque chose arraché à la marque du mécanicien radio du Silent Hill Jeux. L’idée d’une petite ville connaissant quelque chose d’inexplicable en mettant l’accent sur la géographie de la région (au cours d’une transition, la caméra glisse entre divers bâtiments et points de repère au niveau du sol pour un sentiment intime de conscience spatiale) ne fait qu’ajouter à ce parallèle.

Néanmoins, nos deux protagonistes commencent à discuter des phénomènes (il faut vraiment souligner que tout ici se joue comme des séquences incroyablement longues qui se sentent rarement étirées au-delà de leur objectif, parfois comme des plans ininterrompus) uniquement pour un auditeur à appeler (Bruce Davis) avec quelques révélations surprenantes concernant ses jours dans l’armée qui se rapportent à la nuit. Et non seulement La vaste nuit absorbant le spectateur avec ces histoires très détaillées, Andrew Patterson montre une fois de plus un haut niveau de foi dans son travail, amenant à un moment donné les visuels au noir pendant que nous écoutons. Le cinéaste trouve même le temps de saupoudrer un peu de politique sociale alors que cet appelant se trouve être afro-américain, commentant également ceux qui l’entourent en pensant qu’il était fou de parler une fois des choses qu’il a vues juste parce qu’il se trouve être noir .

Cela dit, aucun des personnages ne se sent défini ou étoffé au-delà des idiosyncrasies de la personnalité. D’une certaine manière, ce n’est pas la pire chose ici car une fois qu’il est clair ce que l’histoire de La vaste nuit dit, il est naturel que nous ne connaissions pas vraiment ces gens. Pourtant, Fay a un esprit merveilleusement imaginatif parlant des possibilités pour l’avenir dans une scène de près de 10 minutes qui met le récit plus en perspective que ce que l’on pourrait imaginer par le point culminant. Everett n’est pas aussi intéressant, mais il met une voix différente pour l’émission de radio et offre des encouragements à Fay pétillant et curieux.

Mis à part les défauts mineurs (pendant les 20 premières minutes de réglage du rythme et du style, certains pourraient être rasés), il n’y a pas grand-chose à redire ou à changer. La vaste nuit. Ce n’est pas un récit complexe, mais c’est compensé par les résultats de la réflexion profonde. Il s’agit d’une vision singulière du début à la fin (avec un assortiment de performances exceptionnelles) marquant l’arrivée d’un nouveau cinéaste déjà passionnant. C’est définitivement un film qui reste dans votre esprit, c’est pourquoi j’ai attendu quelques jours avant d’écrire à ce sujet. Cherchez ceci et perdez-vous dans l’obscurité.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

