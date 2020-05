Critique de film – La vaste nuit (2020)

La vaste nuit, 2020.

Réalisé par Andrew Patterson.

Avec Sierra McCormick, Jake Horowitz, Gail Cronauer et Bruce Davis.

SYNOPSIS:

Dans le crépuscule des années 1950, lors d’une nuit fatidique au Nouveau-Mexique, le jeune standardiste Fay et la radio charismatique DJ Everett découvrent une étrange fréquence audio qui pourrait changer leur petite ville et l’avenir pour toujours.

La vaste nuit est une capsule temporelle cinématographique remplie de confiture. Quelque chose qui aurait pu être enterré par Rod Serling puis déterré par Ron Howard ou J.J. Abrams, ou diable, même les deux. Le premier long métrage inspiré du réalisateur Andrew Patterson est un hommage «du passé» à la science-fiction radiophonique. Un moment où l’inimaginable au-delà, l’inconnu peu concluant, fournit tout l’engagement fantastique dont un public aura besoin. Les fossés de Patterson Élysée-des budgets et des fusillades interstellaires pour une tranche saine de fascination cosmique enhardie par la simplicité d’une petite ville. Aucune destruction de monuments américains, de lunes de l’étoile de la mort ou de canons à photons n’est requise pour garantir que les observateurs restent dans un drame extraterrestre qui pose toutes les bonnes questions.

C’est dans les années 50, dans une petite banlieue du Nouveau-Mexique, pas trop loin de la frontière sud. Le DJ radio Everett (Jake Horowitz) et le standardiste Fay (Sierra McCormick) sont les seuls citadins à ne pas assister à un match de basket-ball scolaire local. Fay remplit ses fonctions de croisement de fils lorsqu’elle prend une fréquence voyous – la même qui interrompt la diffusion d’Everett. Alors que leurs amis et leur famille encouragent l’équipe à domicile dans un gymnase bondé, Fay et Everett enquêtent sur le bavardage sonore après d’étranges rapports d’objets volants non identifiés. Une histoire aussi juteuse pourrait être leur ticket pour la gloire, sinon un canular total.

Les écrivains James Montague et Craig W. Sanger adoptent des «restrictions» anciennes pour leurs valeurs moins technologiques et plus curieuses, mais Patterson va plus loin en reproduisant l’expérience de visionnement des années 50. Ouverture et fermeture du générique de projet sur une télévision vintage avec un suivi en noir et blanc, présentant La vaste nuit comme ce week-end salon-filler spécial (de l’époque). Des séquences spécifiques reculent lorsque les personnages traitent l’exposition, illuminant les teintes monochromes d’écrans incolores qui révèlent l’existence de signaux radio sous toutes leurs formes. C’est un lien entre le conflit central du film, ce pitch impossible à repérer et la possibilité que nos appareils trouvent quelque chose de similaire. Ce n’est pas seulement un choix esthétique. Patterson brouille la fiction narrative avec les antennes de nos propres maisons, comme une suggestion ouverte qui chatouille «quelque part là-bas» la curiosité – jamais distrayante, en fait, assez intelligente.

Bien que le tracé soit relativement linéaire, c’est la chimie et le charisme des deux leads qui impressionnent au-delà de leurs 50 ans. Jake Horowitz et Sierra McCormick portent leurs lunettes Buddy Holly à monture épaisse tout en s’élançant dans une ville fantôme vide, faisant la queue comme des détectives juniors. Horowitz est un spécialiste des entretiens plein d’esprit, et sa petite soeur pour le chasseur de rêves de McCormick forme un lien instantané. Les interactions de soutien substantielles sont rares – une voix au téléphone (Bruce Davis) et une croyante en abduction (Gail Cronauer) – ce qui laisse la performance se concentrer sur les deux jeunes leads de Patterson. Toujours prêt pour la tâche, mâcher des paysages anciens tout en se perdant dans l’immensité d’une nuit étonnamment prévisible comme une cinquantaine Fichiers X épisode.

Qu’est-ce qui est si gratifiant La vaste nuit est de savoir comment la direction de Patterson signifie interroger de manière ludique et curieuse * si * des extraterrestres existent. C’est tout. Everette et Fay écoutent les théories du crackpot et galopent dans un isolement total, ce qui limite les réponses concluantes. Le public attend le paiement sous la forme d’une preuve aérienne d’engins spatiaux ou d’un autre cœur brisé si les efforts d’Everett ne révèlent rien d’autre qu’un récepteur aléatoire statique. Le dialogue fait allusion aux explications les plus banales mais les plus complètes, car les personnages expliquent pourquoi les extraterrestres évitent les villes densément peuplées, favorisent la séparation rurale et ne planent près que lorsque des événements localisés volent l’attention de tous. C’est un aveu tellement coïncident avec humour qui a tout son sens, mais, heureusement, Everett et Fay fouinent là où ils ne devraient pas. Patterson n’est pas là pour tromper les téléspectateurs. Il y a un niveau de sincérité supplémentaire à tout cela, car nous témoignons d’éléments de science-fiction plus doux qui semblent encore spéciaux une fois dans la vie.

En ce qui concerne les retours en arrière de la science-fiction, La vaste nuit Dépasse les attentes. Andrew Patterson dépouille les Starfleets trop compliquées ou la guerre planétaire pour se concentrer sur les merveilles fondamentales de l’exploration du complot. Deux humains, à la poursuite de points connectés audibles, dévoilent lentement le plus grand mystère de l’univers avant le buzzer final d’un match de basket-ball interurbain. Ne vous attendez pas au récit de rencontres rapprochées le plus flashy ou le plus zippé, mais effacez tout doute « lent » ou « ennuyeux ». Il n’y a rien de plus épanouissant que des histoires exquises et corsées, peu importe un support de divertissement visuel ou verbal. La vaste nuit il se trouve que c’est justement bien établi dans les deux.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

