Critique de film – Jamais Rarement Parfois Toujours (2020)

Une adolescente et son cousin voyagent de la petite ville de Pennsylvanie à New York pour qu’elle puisse se faire avorter.

S’il y a eu un gagnant de la pénurie de sorties de films à l’ère pandémique, ce n’est pas Universal et Trolls franchise, ce sont des réalisatrices. Le fantastique de Kitty Green L’assistant a été vu par plus d’yeux qu’on ne l’aurait vu lors d’un voyage au cinéma et Céline Sciamma Portrait d’une dame en feu a connu un succès sur les réseaux sociaux depuis sa sortie en vidéo à la demande. Le dernier réalisateur à bénéficier de ce projecteur amélioré est Eliza Hittman et sa puissance silencieuse Jamais Rarement Parfois Toujours, sorti après des critiques élogieuses à Sundance en janvier.

Pour la première fois, l’acteur de cinéma Sidney Flanigan incarne Autumn, que nous rencontrons visiblement ébranlé, à mi-chanson par un chahut de «salope» du public lors d’un spectacle de talents à l’école. Elle est devenue retirée et introvertie ces derniers temps et il s’avère rapidement que c’est parce qu’elle est tombée enceinte. Un voyage dans une clinique de sa petite ville de Philadelphie ne produit qu’une vidéo de jugement pro-vie («Êtes-vous avortée?», Lui demande-t-elle) et elle se tourne donc plus loin, recrutant la cousine Skylar (Talia Ryder) pour un voyage en bus vers New York City, où ils tombent sous le poids de la bureaucratie, des défauts du système de santé américain et de la toxicité envers les femmes.

La misogynie inhérente et le déséquilibre des pouvoirs entre les sexes dans le monde entier se sont révélés un terrain fertile pour le cinéma cette année – voir: ce qui précède L’assistant – et le film de Hittman offre un portrait nuancé et troublant de ce problème. Ce n’est pas un monde de prédateurs grondants et d’abus à l’écran, mais c’est un monde dans lequel les micro-agressions sont un bourdonnement constant d’obscurité et les sentiments des femmes sont subtilement sapés à chaque tour.

Les performances de Flanigan sont délicieusement modulées, Hittman déployant fréquemment des gros plans qui obligent le public à se mettre dans la peau de l’automne. La scène qui donne au film son titre, dans laquelle Autumn rencontre un spécialiste – joué par la conseillère réelle Kelly Chapman – se déroule sur une seule prise ininterrompue dans laquelle la caméra tient le visage de plus en plus affligé de Flanigan alors qu’elle répond à une série de questions avec les réponses: jamais, rarement, parfois ou toujours. C’est un portrait saisissant des difficultés rencontrées par les jeunes femmes, porté presque entièrement par l’expressivité du visage de Flanigan – tout comme dans son expression choquée lorsqu’elle reçoit la facture.

Ryder, elle aussi, livre une superbe performance, notamment dans sa relation avec un archétype « gentil gars » (Théodore Pellerin) qui lui fait des avances pendant le trajet en bus. Pellerin, qui était extrêmement brut dans le drame sous-estimé Jamais stable, jamais encore, est contrôlé à la perfection ici en tant qu’homme qui, peut-être sans le savoir, incarne exactement le genre de société qui rend la vie si difficile pour Autumn et Skylar. Des scènes ultérieures dans lesquelles il renoue avec les filles se hérissent de malaise et de danger, entièrement basées sur ce qui n’est pas dit.

Et c’est, à bien des égards, le cœur du pouvoir inhabituel de Jamais Rarement Parfois Toujours. Hittman a le courage de permettre à une grande partie de son histoire de se dérouler par le geste et par l’implication, avec une simple saisie de la main offrant peut-être le moment de fraternité le plus puissant de tout le film. Hittman choisit également une palette de couleurs froides, évitant la chaleur et la luminosité qui sont si souvent présentes dans les représentations cinématographiques de New York. Il n’y a pas un tel confort aux yeux écarquillés pour ces personnages.

On ne peut nier que Jamais Rarement Parfois Toujours est une montre difficile, avec sa représentation brute d’une jeune femme luttant pour le contrôle frapper fort avec des téléspectateurs de tout âge et niveau de privilège. Il ne tire pas de coups dans son approche de la masculinité toxique ou des inégalités inhérentes au système de santé américain, mais il manie son marteau avec une subtilité et un flair qui l’empêchent de devenir un «film d’émissions» schmaltzy. C’est une histoire complexe et puissante racontée par une cinéaste qui est absolument certaine de sa vision et capable de la communiquer avec style.

