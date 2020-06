Critique de film – Invité d’honneur (2019)

Invité d’honneur, 2019.

Réalisé par Atom Egoyan.

Avec David Thewlis, Laysla De Oliveira, Luke Wilson, Alexandre Bourgeois, Rossif Sutherland, Arsinée Khanjian et Sochi Fried.

SYNOPSIS:

Un inspecteur de restaurant enquête sur les allégations d’abus de pouvoir qui ont conduit sa fille à l’emprisonnement pour comportement inapproprié.

Certains réalisateurs sont un nom fiable sur l’affiche d’un film. Ils permettent au public de savoir à peu près à quoi ils servent et s’ils vont vivre dans les hauts ou les bas pendant les prochaines heures. Ce n’est pas le cas du cinéaste canadien Atom Egoyan, dont les films souvent austères et froids peuvent exister dans une multitude de genres et de tons, tout en différant énormément en qualité. Son dernier – mélodrame familial non linéaire Invité d’honneur – est la définition même d’un sac mixte.

Veronica (Laysla De Oliveira) s’apprête à enterrer son père récemment décédé, racontant leur relation avec le père Greg (Luke Wilson). En flashback, nous voyons son père – l’inspecteur de la santé du restaurant de David Thewlis, Jim – vaquer à ses occupations, y compris visiter Veronica en prison, où elle a été placée à la suite d’une relation prétendument inappropriée avec l’un de ses étudiants en musique (Alexandre Bourgeois) lors d’un voyage de concert. Elle semble vouloir être en prison, mais pourquoi?

Egoyan pose beaucoup de questions dans Invité d’honneur, avec son script non linéaire rassemblant plusieurs chronologies et une sélection d’éléments de complot de plus en plus ridicules. Il mérite le mérite d’avoir maintenu une cohérence et un rythme admirables compte tenu des fréquents virages à gauche temporels de l’histoire, ancrés par la performance en couches de Thewlis en tant qu’homme dont la vie a été façonnée par une chute de tragédie. Il n’est pas une présence sympathique – un adepte des règles d’hygiène, mais prêt à les plier si cela convient à son propre agenda.

Un des problèmes avec Invité d’honneur est que les actions des personnages ne semblent s’accumuler dans aucun cadre logique ou moral. Ils sont simplement tiraillés ici et là par les machinations nécessaires du complot surmené d’Egoyan, qui oscille entre les épisodes mélodramatiques jusqu’à ce que tout sentiment de crédibilité soit complètement rompu. Un des fouilles les plus excessives du film dans la terre ferme aurait pu être pardonnable, mais Egoyan adopte ce qui est vraiment une approche «pour un sou, pour une livre».

Cela dit, cependant, Thewlis et la co-dirigeante Oliveira sont tous deux très regardables et le film avance suffisamment à un clip qu’il serait erroné de le rejeter d’emblée. La narration d’Egoyan offre de nombreuses possibilités, même si elle repousse à plusieurs reprises les limites de la crédibilité. Invité d’honneur est un mélodrame trash qui se fait passer pour une tranche astucieuse et artistique de divertissement highbrow. Il y a là une tension qui aurait pu être intéressante, mais qui n’a jamais été explorée de manière significative.

En effet, il y a aussi du potentiel dans le fait qu’il y a plusieurs narrateurs en jeu dans l’histoire, avec des flashbacks dirigés par Thewlis pour combler les lacunes du compte d’Oliveira. Tard dans la journée, les développements révèlent qu’aucune personne n’était en possession de tous les faits, mais la tension entre leurs récits incohérents n’empiète jamais sur l’histoire de la manière qu’elle aurait pu faire afin d’illustrer vraiment le fossé dans la compréhension entre ces deux membres de la famille.

Il s’agit, en fin de compte, d’un film sur la fragilité de la réputation et de l’interprétation qui ne s’intéresse pas vraiment à ses propres thèmes. Invité d’honneur bénéficie d’un ensemble de performances solides – notamment l’acteur de personnage vétéran Thewlis dans un rôle principal rare mais bienvenu – et d’une structure intrigante et non conventionnelle. Cependant, il est incapable de convertir toutes ces parties constitutives en un film suffisamment mordant pour surmonter les obstacles savonneux de son script Achille Heel.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Tom Beasley est journaliste de cinéma indépendant et fan de catch. Suivez-le sur Twitter via @TomJBeasley pour des opinions de films, des trucs de catch et des jeux de mots.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries