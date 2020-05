Critique de film – Héritage (2020)

Héritage, 2020.

Réalisé par Vaughn Stein.

Avec Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen, Chace Crawford, Marque Richardson, Michael Beach, Joe Herrera, Christina DeRosa, Lucas Alexander Ayoub, Rebecca Adams, Mariyah Francis, Chris Gann, Jim E Chandler, Harrison Stone, Josh Murray. Lydia Hand, Grae Marino, Ashley Pereira et Patrick Warburton.

SYNOPSIS:

Un patriarche d’une famille riche et puissante décède soudainement, laissant à sa femme et à sa fille un héritage secret choquant qui menace de démêler et de détruire leur vie.

Un avocat, un banquier et le politicien entrent dans un bar, ou dans ce cas comprennent une dynastie riche et ombragée Héritage. C’est jusqu’à ce que le patriarche Archer Monroe (joué par Patrick Warburton, une décision qui se gratte la tête qui prend naturellement tout son sens plus l’histoire continue de déraper) meurt soudainement d’une crise cardiaque alors qu’il est en voiture, malgré l’absence de conditions médicales ou quoi que ce soit mettant sa santé physique en question. Comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle secoue le reste de la famille, qui se compose du procureur de district de New York, Lauren Monroe (Lily Collins), du membre du Congrès William Monroe (Chace Crawford) et de la matriarche Catherine (Connie Nielsen).

Rassemblé à la résidence d’été de la famille, l’avocat d’Archer Harold (Michael Beach) lit le testament, qui contient des favoris clairs parmi l’héritage titulaire de chaque membre. Non seulement Lauren reçoit beaucoup moins d’argent de son entourage, mais elle est choisie à elle seule pour recevoir une enveloppe contenant une clé USB qui est chargée avec une vidéo d’un Archer en détresse qui raconte son passé et un secret à l’intérieur du bunker de l’arrière-cour qui il ne fait confiance qu’à sa fille pour découvrir, mais un secret qui doit également être gardé enterré pour garder l’héritage familial intact.

Des tons changeants pour ressembler brièvement à un film d’horreur, Lauren descend dans l’obscurité du bunker pour finalement atteindre une pièce noire où un homme ébouriffé et négligé est enchaîné et hurlé. Naturellement, Lauren panique et s’enfuit, mais pas avant de décider de revenir en arrière et de poser quelques questions. L’homme dit que son nom est Morgan Warner et qu’il est prêt à renverser les haricots sur un comportement répréhensible d’Archer qui l’a laissé kidnappé et à peine maintenu en vie pendant ce qui doit durer au moins 30 ans.

Aussi importante que soit la configuration, l’intrigue de Héritage n’a pas vraiment d’importance (ne commencez même pas à y penser après la fin du film, car au moins la moitié ne suit même pas la logique du monde réel). Il est prévisible et ne se soucie clairement pas d’explorer les dynamiques entre la trinité profane susmentionnée des professions individuelles de la famille. Au lieu de cela, cela devient un jeu psychologique entre Lauren et Morgan à la recherche de la vérité parmi ce qui est probablement un récit tordu du passé. Si Héritage trouve une suite et se souvient du tout, ce sera pour la façon dont putain de divertir Simon Pegg est en tant que Morgan, transformant rapidement la procédure en poubelle convaincante. L’aspect physique de l’acteur est déjà méconnaissable (il ressemble à une représentation sans-abri de Final Fantasy VII‘S Sephiroth), récite les ingrédients d’une tarte au citron vert (généralement pendant ses séances d’entraînement) qu’il veut désespérément essayer une fois de retrouver la liberté, et jure de haut en bas que la famille Monroe lui a fait du tort.

Lily Collins est également très bien, choquée à chaque nouvelle révélation ternissante, et en tant que femme remettant en question tout ce qu’elle sait sur sa famille (elle se méfie de tout ce que le reste de sa famille lui dit, en particulier son frère). Son credo de soutenir les pauvres et les moins fortunés dans l’exercice de leurs fonctions avec honneur et dignité est mis à l’épreuve de la manière la plus absurde possible. C’est un miracle qu’elle puisse même tenir bon autour de ces développements ridicules sans se glisser dans son propre camp.

Et c’est putain de glorieux. Nous remercions Simon Pegg d’avoir récemment joué des rôles qui vont à l’encontre de son personnage comique (je recommande également de consulter le récent drame Transmissions perdues où il joue un musicien schizophrène) et en leur donnant tout. À la fin de Héritage, il est devenu fou, canalisant une partie de la rage des effondrements cinématographiques les plus bruyants d’Al Pacino (pensez L’avocat du Diable), en prenant un thriller plutôt conventionnel et en le portant au rang de déchets rivetants. Simon Pegg et Lily Collins semblent jouer dans des films complètement différents, mais cela fonctionne comme des opposés attirants, car ils extraient habilement le méchant plaisir de ce script de base. Recherchez-le immédiatement sur demande; Je ne vais pas le dire du meilleur rôle de Simon Pegg, mais il sera difficile de le dissocier de cela après l’avoir regardé. Il s’amuse à jouer quelqu’un de malicieux, manipulateur et dangereux, et c’est une ruée à voir.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

