Critique de film – Héritage (2020)

Héritage, 2020.

Réalisé par Vaughn Stein

Avec Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen, Chace Crawford et Patrick Warburton.

SYNOPSIS:

Un patriarche d’une famille riche et influente décède soudainement, laissant à sa femme et à sa fille un héritage secret choquant qui menace de démêler et de détruire leur vie.

Avez-vous déjà voulu qu’un film soit pire? Vous êtes juste assis à attendre un moment qu’il puisse toucher le label « so bad, it’s good ». C’est ce que j’ai ressenti pour la plupart HéritageD’exécution. Il m’a fallu environ 30 minutes pour réaliser que le film n’atteindrait jamais un niveau de qualité réelle, alors vous espérez juste qu’il plonge dans le territoire moche et amusant. Malheureusement, cela n’arrive jamais, et Héritage finit par se sentir comme un mélodrame terne.

Ce film est le deuxième projet que j’ai vu de Vertical Entertainment cette année, et il semble que la marque ait un style. À la suite de Josh Trank Capone, Héritage rejoint les rangs de ce qui ressemble à des films modernes conçus pour la télévision. Ces types de films étaient très populaires dans les années 80 et 90, connus pour leurs faibles enjeux, leur mélodrame et leurs histoires fades. C’est exactement ainsi que je décrirais cette pièce; Héritage est une histoire mélodramatique et faible avec peu ou pas d’enjeux réels.

Cela me fait de la peine de pousser le film comme ça car il possède un casting stellaire et un réalisateur avec plus qu’assez d’expérience. Ici, il y a un talent incroyable, chacun des acteurs essayant d’élever le matériel. Même chose avec le réalisateur Vaughn Stein, qui essaie de tirer le meilleur parti de ce scénario générique. Vous pouvez voir qu’il y a un bon film au cœur du film, mais il ne se rapproche jamais de son potentiel.

Lily Collins et Simon Pegg sont au centre de ce film, alors que Collins incarne une jeune femme nommée Lauren essayant de gérer les problèmes créés par la mort de son père. Pegg est l’une de ces extrémités lâches; un homme retenu captif dans un bunker souterrain qui a été installé par son père il y a de nombreuses années.

Il y a vraiment de bons moments entre cette paire, et si le film devait se concentrer uniquement sur eux et éliminer les personnages supplémentaires qui ne font que distraire, nous aurions une sortie plus forte. La chimie est là, les deux acteurs faisant vraiment ressentir au spectateur chaque instant qu’ils partagent. Quelque chose est charmant en voyant Pegg jouer un personnage si exagéré et Collins jouer un rôle si sage. Si les deux jouaient petit ou si les deux visaient l’extrême, cela ne fonctionnerait pas, mais ils s’équilibrent.

Les personnages supplémentaires, dont Chace Crawford en tant que politicien candidat à la réélection et Marque Richardson en tant qu’autre significatif de Lauren, ne font que alourdir le film d’histoires inutiles. Héritage nécessaire pour rationaliser son histoire, repousser ces personnages secondaires et se concentrer sur l’histoire à portée de main. Heureusement, Connie Nielsen fait plus avec son petit rôle et est écrite pour ajouter quelque chose à l’intrigue globale. Ce casting stellaire a fait de son mieux avec le matériel fourni, mais même des gens comme Warburton, Collins ou Pegg ne pouvaient pas empêcher cela d’être rassis comme du vieux pain.

Héritage n’est pas le pire film que j’ai vu cette année, ce qui fonctionne presque contre lui car je pense que n’importe qui préférerait un film amusant et mauvais à quelque chose de douloureusement médiocre. Malheureusement, cela tombe dans ce dernier et ne le fait jamais passer en deuxième vitesse. Au moment où le film atteint réellement un niveau de camp ou de folie, il est déjà trop tard et on a l’impression que les cinéastes tentent de compenser ses faibles premiers 2/3. Les bases sont posées pour un film solide, les acteurs ont tous les compétences, mais c’est ce qui arrive quand un scénario faible alourdit tout ce qui l’entoure. Si vous n’avez pas une bonne base sur votre manoir, il s’effondrera sur lui-même.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

EJ Moreno

