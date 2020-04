Critique de film – Extraction (2020)

Extraction, 2020.

Réalisé par Sam Hargrave.

Avec Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Priyanshu Painyuli, Pankaj Tripathi et David Harbour.

SYNOPSIS:

Un mercenaire est chargé de sauver le fils d’un seigneur de la drogue des griffes d’un pivot criminel rival.

Il n’est pas étonnant de voir Chris Hemsworth suivre le titanic Avengers: Fin de partie avec un film beaucoup plus petit – accordé, budgétisé à 65 millions de dollars – mais qui le réunit néanmoins avec plusieurs membres clés du personnel de Marvel Cinematic Universe.

Le nouveau thriller d’action de Netflix Extraction est écrit par Fin du jeu co-réalisateur Joe Russo, et les tâches de direction elles-mêmes sont gérées par le cascadeur du MCU Sam Hargrave dans ses débuts en cinéma. Bien qu’il soit absolument récapitulatif d’un point de vue narratif, cet actionneur musclé du Bangladesh est rehaussé à la fois par la compétence impressionnante de Hargrave derrière la caméra et par une performance Hemsworth divertissante et stoïque.

Hemsworth incarne Tyler Rake, un mercenaire australien qui accepte un travail pour sauver Ovi Mahajan Jr. (Rudhraksh Jaiswal), le fils d’un seigneur du crime indien, de captivité dans la ville bangladaise de Dacca. Naturellement, c’est un véritable coup dur pour Tyler, qui passe deux heures à assassiner un pourcentage impressionnant de la population locale pour être payé pour un travail bien fait.

C’est une configuration familière ornée par la plupart des tropes de genre attendus – Taylor a un passé troublé, bien sûr – tandis que même les surprises potentielles sont finalement télégraphiées avec un manque comique de subtilité.

Mais les films d’action n’ont guère besoin de réinventer la roue pour réussir, et Extraction s’adapte au moule d’une banderole de streamer mid-octane peu exigeante sur un tee-shirt. Une fois que vous avez dépassé le filtre d’essence de mandarine qui est appliqué à presque tous les plans du film pour le rendre plus «exotique», la cinématographie de Newton Thomas Sigel et certains travaux de caméra impressionnants et dynamiques en tandem avec l’engagement de Hargrave à briser la bouche, chorégraphie de combat fluide.

Comparaisons avec John Wick sont inévitables, et bien qu’il n’y ait pas tout à fait la même exactitude technique ici, les combats sont certainement impressionnants et intelligemment organisés pour la plupart. Hemsworth tue un lot de personnes à travers ExtractionLe temps d’exécution de 117 minutes est légèrement gonflé, et beaucoup d’entre eux surviennent lors d’engagements sanglants prolongés.

La pièce maîtresse fascinante du film est une poursuite de fin de premier acte alors que Tyler essaie désespérément de extrait sa cible; une course effrénée de voitures slaloms dans l’homme et l’enfant le réservant à pied, avec beaucoup de violence brutale accompagnant la sortie allongée de 12 minutes. Bien que les jonctions numériques entre les prises soient évidentes pour quiconque connaît les techniques employées, elles sont toujours habilement exécutées et une approche audacieuse pour un cinéaste pour la première fois – même avec des amis aussi notables que les Russo.

Malgré le récit relativement mal nourri, Hemsworth a également la parole pour offrir une performance véritablement engageante. En parlant avec le twang australien natif de Hemsworth, Tyler n’est pas seulement «Thor avec une arme à feu», car malgré l’arc prévisible de son personnage, il est clairement un homme torturé. Un confessionnal en milieu de film dans lequel Tyler raconte son passé à Ovi est si passionné que vous souhaitez presque qu’il appartienne à un meilleur film.

Il y a aussi quelques solides performances de soutien dans le marché; Jaiswal s’acquitte bien en face de Hemsworth, leur chimie non forcée transportant le film à travers quelques sections lourdes, aidée par quelques pics intelligents de soulagement comique léger. David Harbor apparaît également brièvement dans l’acte trois comme l’un des anciens compatriotes de Tyler, bien qu’il ait malheureusement peu de viande narrative à mâcher.

L’homme qui a presque volé le film à Hemsworth, cependant, est en fait Randeep Hooda, qui incarne Saju, un opérateur pris à l’opposé du conflit central avec ses propres motivations pour capturer Ovi. Il apporte une grande qualité viscérale aux séquences d’action et se sent à tout moment comme une menace physique crédible pour Tyler.

Les détails de ExtractionLe récit se déloge de l’esprit avant même la fin du film, honnêtement, mais l’impression qui reste est d’un réalisateur talentueux façonnant une carte de visite solide pour leurs côtelettes d’action. Si les films directement en streaming dans ce genre n’ont pas exactement le représentant le plus fort, Extraction est un effort inhabituellement bien conçu, quel que soit son titre ridiculement sans imagination.

Bien que générique, Extraction survit grâce à ses séquences d’action incroyablement brutales et à une performance amusante de Chris Hemsworth.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Shaun Munro – Suivez-moi sur Twitter pour plus de randonnées filmées.

