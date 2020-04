Critique de film – Extraction (2020)

Extraction, 2020.

Réalisé par Sam Hargrave.

Avec Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Priyanshu Painyuli, Pankaj Tripathi et David Harbour.

SYNOPSIS:

Un mercenaire est chargé de sauver le fils d’un seigneur de la drogue des griffes d’un pivot criminel rival.

Il y a beaucoup de regards sur les frères Russo en ce moment. Ils ont été les gardiens des plus gros versements de Marvel Cinematic Universe depuis les faits de 2016 Avengers film Captain America: guerre civile, mais se sont maintenant écartés dans le sillage de la réalisation du plus grand film de tous les temps. Leur décision a été de créer la société de production AGBO, qui crée effectivement des véhicules vedettes pour les étoiles MCU. Chadwick Boseman a dirigé l’année dernière 21 ponts, Tom Holland joue un rôle inhabituellement sombre dans le prochain Cerise et Chris Hemsworth est la star du nouvel actionneur Netflix énergique et captivant Extraction.

Hemsworth, utilisant son propre accent australien pour changer, est Tyler Rake – un mercenaire hautement qualifié avec un souhait de mort né, naturellement, d’une tragique histoire de famille. Jusqu’ici, tellement cliché. Tyler a été engagé pour sauver Ovi (Rudhraksh Jaiswal) – fils adolescent d’un chef de file de la drogue à Mumbai – qui a été enlevé par le gangster rival Amir Asif (Priyanshu Painyuli) et s’est enfui au Bangladesh. Tout semble se dérouler comme prévu jusqu’à ce que le supérieur de Tyler, Nik (Golshifteh Farahani), révèle que leur client n’a pas transféré l’argent et que Saju (Randeep Hooda) – bras droit du père d’Ovi – tente de terminer le travail lui-même.

Extraction est un triomphe de l’énergie cinétique pure. Il continue son histoire en continuant de pulser pendant deux heures, atteignant la viande de la mission dans les 10 premières minutes sans beaucoup d’exposition détaillée. À mi-chemin, le public est invité à descendre d’une séquence de 12 minutes de poursuite et de combat légitimement spectaculaire cousue ensemble, 1917-style, pour apparaître comme une seule prise. Extraction jamais rencontré un fouet qu’il n’aimait pas. C’est un film qui s’intéresse avant tout à l’élan en avant.

Hemsworth a certainement le caractère physique de son rôle, battant des hommes de main dans une rafale de poings et d’armes à feu qui est dirigée par le cascadeur et le premier réalisateur Sam Hargrave comme une sorte de point intermédiaire entre John Wick et La descente. C’est une véritable vitrine du charisme costaud d’Hemsworth, ainsi que de la gamme émotionnelle qui a rendu sa vision de Thor si convaincante au cours de la dernière décennie. Son caractère est trempé dans chaque trope du pistolero blessé, mais Hemsworth le fonde avec une réelle compétence – même si son dialogue est largement limité aux grognements et aux ordres hurlés.

Il n’y a certainement pas de peur du cliché ici. Quiconque a déjà vu un film d’action connaîtra chaque battement de cette intrigue, jusqu’aux rebondissements, aux virages et aux trahisons. Le script de Joe Russo est dérivé de presque toutes les entrées du genre et, par conséquent, il revient à l’action et aux performances à écraser par-dessus les fissures. Heureusement, Hemsworth est à la hauteur de cette tâche et il y a de solides performances de soutien, y compris de Priyanshu Painyuli en tant qu’Asif – « Le propre Pablo Escobar de Dhaka » – un méchant grotesque qui ne pense à rien d’avoir des enfants arrachés de bâtiments.

L’action, elle aussi, est véritablement passionnante et impressionnante dans sa violence sanglante. La poursuite en une seule prise susmentionnée, par exemple, est une odyssée d’invention et d’énergie qui déborde de fouet, allant d’une poursuite en voiture bruyante à un combat rapproché sur un complexe de maisons exiguë et en sueur. Il y a des piqués occasionnels dans une sorte de Appel du devoir maladresse dans certaines scènes au niveau de la rue, mais c’est une rareté. Pour chaque scène générique de run-and-shoot, il y a quelque chose de plus élégant, y compris une descente dans un égout si horrible qu’elle fait les pires toilettes d’Écosse à partir de Trainspotting ressemble à la cuisine de Jay-Z.

Extraction n’est pas un film qui va vivre particulièrement longtemps dans la mémoire de tous ceux qui le voient. C’est un ballet à balles rempli de clichés qui est élevé par un réalisateur talentueux avec un grand œil pour une séquence d’action à la tête athlétique et une performance de grizzly de Chris Hemsworth qui met en valeur chaque mégawatt de son charisme de star de cinéma. Il a des moments de méchanceté exaltante, bien sûr, mais aussi se vautre dans les tropes d’une histoire trop familière qui ne semble pas avoir un os original dans son corps.

Mais quand vous regardez un slash Hemsworth imbibé de sang et que vous vous frayez un chemin à travers des dizaines de méchants, il est difficile d’avoir trop de plaintes. C’est du fourrage parfait pour Netflix.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Tom Beasley est journaliste de cinéma indépendant et fan de catch. Suis-le sur Twitter via @TomJBeasley pour des opinions de films, des trucs de catch et des jeux de mots.

