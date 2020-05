Critique de film – Evil Little Things (2020)

Evil Little Things, 2020.

Réalisé par Matt Green.

Avec Piper Collins, Hannah Fierman, Zach Galligan, Courtney Hogan, Jonathan Horne, Courtney Lakin, Geoff McKnight, Mason Wells et L.A. Winters.

SYNOPSIS:

Un jeune garçon trouve un fabricant de jouets mystique avec des histoires à raconter. Le premier est celui d’un lutin cherchant à se venger d’une famille sans défense. La seconde est celle d’une poupée qui fait du mal à son fragile propriétaire. Le fabricant de jouets donne au garçon un clown nommé Giggles. Les clowns sont censés être les gardiens du bonheur, non? Ces mauvaises petites choses vous causeront de nombreuses nuits blanches.

Matt Green’s Evil Little Things fait un pas dans l’assiette avec trois chances anthologiques de frapper «une horreur de dolly effrayant» hors du parc, mais respire chaque fois comme un frappeur désigné aveugle. Vous avez sans aucun doute assisté à des marionnettes plus compétentes dans les assemblées préscolaires. Pour même classer les exploits à hauteur de genou de Patrick, Patty et Giggles comme «horreur» ou «anthologie», il faut des interprétations irresponsables et laxistes des deux signifiants. « Evil Little Things? » Plus comme « Fouetté à partir de matériaux d’étagère de liquidation de magasin d’artisanat … Petites choses. » Les rires sont assurément aux dépens de la production, encore moins et plus loin que même le pire Maître de la marionnette séquelles.

Les écrivains Yasmin Bakhtiari et Nancy Knight écrivent un trio de contes «terrifiants», tous présentés par un fabricant de poupées âgées (Geoff McKnight). Patrick O’Malley, un lutin aux cheveux orange, traque son trésor volé. Une Américaine des années 1800 nommée Patty partage une connexion obsessionnelle avec son propriétaire, ce qui se termine par un chagrin pour toutes les parties. Giggles the Clown, eh bien, est un clown. C’est tout ce que nous obtenons. Trois mannequins poubelles pires pour l’usure, nulle part aussi effrayants que Green le souhaite.

Jamais, pendant une seconde, Evil Little Things impressionner via son local de coffre à jouets. Des marionnettes pitoyables feraient rougir Charles Lee Ray, et provoqueraient même le Chucky numérisé de 2019 Un jeu d’enfant refaire rouler ses yeux CG. Lorsque les poupées «se déplacent librement», seule la moitié de leur silhouette peut être vue dans le cadre, car une main agite l’autre moitié pour simuler le mouvement comme si nous étions un enfant en bas âge distrait par un jouet grinçant. La mécanique animatronique n’existe pas. La bouche de Patrick ou Patty est caoutchoutée et montre clairement où les doigts font bouger les lèvres dans un affichage déconcertant d’effets inexcusables. Votre film s’intitule «Evil Little Things». Peut-être que les méchants sont à la hauteur avant de tirer avec des presse-papiers glorifiés?

Pire encore, Evil Little Things favorise l’édition aléatoire et la conception sonore atroce qui se synchronise rarement. Les repères musicaux ne se fondent pas dans les coupes de métrage. Ainsi, lorsque les scènes changent ou avancent, les insertions de la bande son sautent brusquement en avant ou s’écroulent dans un mur de silence. C’est presque comme si les fichiers vidéo et audio ne pouvaient pas être séparés, les éditeurs les coupent donc tous les deux malgré des qualités dommageables. Là encore, nous critiquons un produit qui ne pourrait pas correctement éclairer la même chambre d’hôtel entre différents angles de caméra pendant une conversation continue. La luminosité aveugle ou diminue à chaque repositionnement angulaire, ce qui ne fait que quantifier davantage les inefficacités techniques de l’ensemble du projet. Pas même capable de garantir clairement les droits sur les boissons réfrigérées dans une bouteille Gatorade avec l’étiquette retirée.

Pouvons-nous aborder le récit sous les projecteurs de chaque poupée, dont deux représentent 90% des Evil Little ThingLa durée? Giggles sert simplement de finisseur enveloppant.

Entrez Patrick, dont la trame de fond remonte à la ruée vers l’or de San Francisco. Jessica (Hannah Fierman) détient une pièce d’or que Patrick désire, alors l’entité envahit sa maison tandis que sa fille et son fils sont distraits par le tour de passe-passe de l’Halloween. D’innombrables séquences s’attardent sur les tentatives inefficaces de Jessica de garder un torchon sur le visage troublant de Patrick, après qu’elle ait posé sans poser de questions la poupée à l’intérieur de sa porte (aucune preuve, aucune raison). L’arc de personnage de Jessica n’offre aucune opportunité performative en dehors du choc chaque fois que Patrick n’est pas là où il l’a placé pour la dernière fois, car le jeu « leprechaun and mouse » se déroule exactement comme vous vous y attendez (pas un plat positif).

Fireman, incarnant une femme stupéfiante qui ne remet pas en question l’inexpliqué, combat un accessoire vêtu de vert pendant une minute lorsque les menaces «s’intensifient» (selon les normes du film). Autrement? C’est une plongée peu exposée dans des regards vides, une mère qui s’ennuie serpentant autour de sa maison vide et un dialogue écrit par un collégien qui imagine des conversations à l’âge adulte dans une perspective non apprise. Aussi, comment deux enfants et deux femmes peuvent-ils déposer quatorze tranches de pizza? CE SONT LES QUESTIONS QUI DEMANDENT DES RÉPONSES.

Ensuite, Abby (Courtney Lakin), vingt-huit ans, son obsession malsaine pour les poupées et la jolie petite Patty possédée. Il est évident par la «cicatrice» sur le visage d’Abby (affaissement des prothèses adhésives dans plusieurs scènes de douche) qu’elle a subi un traumatisme, et cela explique que Patty est sa seule amie. Oui, Patty parle d’une voix ridicule de bébé «goo-goo ga-ga». Oui, Patty est assise sur des chaises de restaurant et jure comme des passants. Oui, le complot devient complètement fou car Abby assiste à une convention générique qui unit les lectures de D&D, des alcooliques et de la voyance.

L ‘«horreur» ici est une poupée fantôme parlante qui contrôle son «propriétaire» humain et refuse de se laisser aller quand une tentation masculine chaude entre dans l’image romantique d’Abby. La pauvre Courtney Lakin doit discuter avec une figurine sans émotion alors que les personnages de soutien regardent avec incrédulité, jusqu’à ce qu’un troisième acte qui vole Un jeu d’enfant et possède le pire Exorciste– rotation de la tête inspirée jamais mise à l’écran. Une partie de moi veut féliciter Lakin de s’être engagé dans la vie des morts-vivants. Cette partie est largement compensée par mon immense haine pour la voix meurtrière de Patty.

Si vous êtes à la recherche d’un potentiel tellement risible que risible, Patty bat derrière Lily-Irish de Patrick. La tentative de Fierman d’animer une «attaque» autrement vaporeuse dans l’atmosphère est un talent gaspillé, tandis que Lakin ressemble au moins à une vérité surnaturelle dérangée. Dommage que les deux intrigues manquent de sensibilité, de structure ou de récompenses valables.

Ce qui nous amène à Giggles, un clown moelleux qui représente la «préservation du bonheur». M. Doll Maker est sûr de rappeler avec passion aux téléspectateurs comment les clowns ont acquis une mauvaise réputation après Esprit frappeur, et ce client Jason (Mason Wells) serait bien protégé par Giggles – protégé de qui, demandez-vous? Zach Galligan dans un rôle de beau-père qui bat l’enfant, qui lui arrache la ceinture à des fins de battement chaque fois que Jason appelle sa mère à effectuer son chèque de «monstre» tous les soirs. Galligan n’est pas convaincant, a mal tourné et n’est présent que pendant trois minutes de visionnage – ce qui, aussi, hilarant, concerne la durée de la finale de Giggles Evil Little Things. Le moment de Giggles n’est qu’un instant, sans aucun développement passé « et si Giggles mangeait Zach Galligan? » Avec un gémissement, avec, euh, et un gémissement encore plus faible?

J’ai vu des films de poupée tueur moche (Brahms: le garçon II). J’ai vu pire que des films de poupée tueur moche (Poupées 2019). J’ai vu des films de drones tueurs, des films d’hommes de pain d’épice tueurs, des films de canapé tueurs, remplis le blanc après « tueur ». Pourtant, contre toute attente, Evil Little Things définit un nouveau niveau inférieur pour Killer Inanimate Object Cinema. Esthétiquement désagréable, tonalement comateux et a désespérément besoin de restaurations extensives.

Mythe vacillant – Film: ★ / Film: ★

