Critique de film – Entrez dans le gros dragon (2020)

Entrez dans le gros dragon, 2020.

Réalisé par Kenji Tanigaki.

Avec Donnie Yen, Niki Chow, Teresa Mo, Jing Wong et Louis Cheung.

SYNOPSIS:

Un flic en disgrâce aux problèmes relationnels se voit confier la tâche de transporter un criminel au Japon, ce qui entraîne des conséquences désastreuses.

Pour être tout à fait honnête, j’avais hâte de voir à quoi s’engagerait la star de l’action vétéran Donnie Yen après avoir conclu son acclamé par la critique Ip Man saga, mais maintenant que j’ai regardé Entrez dans le gros dragon… J’ai des doutes concernant son post-Ip Man carrière. Entrez dans le gros dragon suit l’histoire de Fallon Zhu, un flic qui a un don étrange de causer des dommages collatéraux monumentaux tout en travaillant sur le tas. Sa petite amie actrice Chloe Song (Niki Chow) le jette pour ne pas être venu pour leur pré-tournage de mariage et pour insulter les blessures qu’il a rétrogradées par son chef de police.

J’ai été dupé au tout début par la Mission impossible-Sque séquence de titre, qui a promis un câlin de crime amusant avec Donnie Yen présentant des bouffonneries de type Samo Hung, mais à la place ce que j’ai obtenu en retour n’était rien de ce qui précède. Dès le départ, il y avait cette ambiance persistante «faite pour la télévision» qu’elle dégageait, ce qui était très désagréable. En fait, maintenant que j’y pense, une version sérialisée sur petit écran de ce concept aurait dû être la voie à suivre pour ce film. En dépit d’être commercialisé comme une comédie d’arts martiaux, les blagues du film tombent à plat et l’action ne se livre pas. À une époque révolutionnée par les films d’action asiatiques comme Ong Bak et La descente c’est vraiment décevant de voir un film d’arts martiaux interprété par Donnie Yen qui ne livre pas son action. Il y avait quelques minutes de spectacle d’action attrayant au début et à la fin, mais pour la plupart, ce n’était pas à la hauteur.

Maintenant, je suis conscient qu’il s’agit d’un remake du film original de Samo Hung sorti en 1978, mais même si je ne l’ai pas vu, je soupçonne que l’original pourrait en fait être le produit supérieur. Les performances dans l’ensemble n’ont rien à redire non plus. Donnie Yen semble un peu faussé ici dans ce rôle comique, à tel point que sa performance ici semble plutôt guindée et maladroite. Niki Chow qui joue sa copine dominatrice et mélodramatique semble cependant être plus à l’aise que Yen dans son rôle. Tous les autres, y compris les films méchants, ressemblent vraiment à des caricatures.

Dans l’ensemble, je pense que c’est une occasion perdue. Après avoir vu des comédies d’action supérieures livrées dans le passé par des gens comme Jackie Chan et Steven Chow, ce fut une étape importante en termes de qualité. De plus, étant un fan des efforts de Donnie Yen, il était tout à fait décevant de le voir sous-utilisé à la fois en tant que star de l’action et acteur dramatique. Le résultat final de ce tragique raté? Une comédie d’action dérivée qui ne livre sur aucun front.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

Hasitha Fernando est médecin à temps partiel et cinéphile à temps plein. Suivez-le sur Twitter via @DoctorCinephile pour des mises à jour régulières sur le monde du divertissement.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries