Critique de film – Creepy Tales Of Pizza And Gore (2020)

Contes effrayants de pizza et de gore. 2020.

Réalisé par Lorenzo Fassina.

Avec Sara Antonicelli, Beatrice Cartoni, Jonathan Farlotta, Jacopo Grandi et Francesco Marra.

SYNOPSIS:

Cinq histoires de terreur, dont la musique maudite en ligne, le satanisme et le meurtre, le retour des morts, des créatures hideuses cachées dans les bois et une vidéo vengeance.

Lorenzo Fassina “Contes effrayants de pizza et de gore»Est une désinformation pire que d’appeler Olive Garden un restaurant italien. « Terrifiant? » Mon passage d’été en tant que lave-vaisselle de boulangerie est responsable de plus de souvenirs obsédants. « Contes? » Merriam-Webster définit le mot «conte» comme «un récit généralement imaginatif d’un événement», et ne mentionne nulle part les gaspilleurs d’anthologie sans direction. « Pizza? » Il y a un délice au fromage montré alors que Fassina préchauffe son univers cinématographique à travers une séquence de livraison introductive. « Sang? » Des éclaboussures de sang comme des boîtes de purée de tomates projetées contre des murs en béton, alors félicitations. Votre titre n’est pas un mensonge complet, juste une fabrication accrocheuse qui satisfait notre envie d’horreur sur le thème de la pizza comme une tarte Domino qui remplace chaque ingrédient par un Play-Doh cuit au four.

De retour à la cuisine avec vous, Contes effrayants de pizza et de gore. Nulle part près de la «consommation» des consommateurs.

En règle générale, je résume l’intrigue d’un film dans cet espace. Contes effrayants de pizza et de gore rend cette tâche impossible car il ne s’agit de rien. Avant chaque court métrage autonome, un prêtre à l’apparence de démon dans une coiffe en papier mâché rougeâtre marmonne des mots sans importance. Ensuite, une carte de titre présente tout «cauchemar» qui pourrait suivre. « Screaming Ghost » parle d’un fantôme hurlant qui se propage via des téléchargements mp3. « Seul dans la maison » parle d’une femme qui est seule dans sa maison, alors non. «Bois» consiste à forniquer avec des auto-stoppeurs dans les bois avant les interruptions de monstres. « Killer Tape? » Une cassette vidéo qui tue.

Je suis sûr que ces «contes» de la taille d’une bouchée semblaient hilarants lorsqu’ils étaient concoctés dans une brume fumée par les mauvaises herbes après que Fassina ait frappé une nuit de favoris de la section d’horreur des années 80. Le problème? Il n’y a jamais de tentative d’élargir les hommages au vortex de l’ère VHS. Pas d’exécution «profonde» ici. «Croûte mince» tout le long. Paperthin, de la force conceptuelle la plus fragile.

Avec des crédits, Contes effrayants de pizza et de gore exécute une dévorante soixante-deux minutes. « Screaming Ghost » ne dure que sept minutes environ, ce qui signifie que les thèmes et les intentions doivent être exécutés à un rythme effréné. Les courts métrages ont réussi cet équilibre entre le caractère poignant et le rythme pendant des décennies, alors quel est le problème? Heureux que vous ayez demandé! Les chapitres de Fassina tournent tous autour d’un rythme gore focalisé qui est plongé dans une histoire si sous-cuite qu’il ressemblerait toujours à un orbe huileux de pâte pré-lancée. « Screaming Ghost » parle d’un fantôme hurlant, et c’est aussi loin que les créateurs étirent la créativité – même problème pour chaque entrée.

Les effets pratiques méritent leurs vitrines. Je défendrai à jamais le dévouement d’un film à un carnage sanglant, crétin et à extraction d’intestin que vous pourriez apercevoir dans le labyrinthe annuel d’Halloween de votre ville natale. Contes effrayants de pizza et de gore enduit ses acteurs de sauce marinara et de ketchup en remplacement du sang. Les restrictions budgétaires ne peuvent pas empêcher la violence de se retourner les estomacs sensibles. « Devil Of The Night » est uniquement dédié à la torture d’une victime au couteau au nom de son ravisseur adorateur de culte. «Seul dans la maison» se balance avec une tentative de décapitation. «A» pour l’effort, mais une esthétique «artisanale» ne fait que susciter autant de bonne volonté «en retour».

Il est plus intègre d’appeler «pizza» de Lunchables que de faire référence à Contes effrayants de pizza et de gore comme un «film d’horreur». Rien dans la cinématographie, la conception sonore ou le montage ne transmet même des compétences de niveau intermédiaire. La «nostalgie» inébranlable de Fassina contient moins de saveur de genre que le fromage Provel sur des tartes de style Saint-Louis. De « Wood », gâché par la composition incompréhensible de la prise de vue intérieure (perspectives forcées vers le haut du nez des personnages), à « Killer Tape », qui agite une cassette VHS comme si elle était animée par un miracle stupéfiant de « marionnettes ». Imaginez à quel point vous seriez énervé si un magasin de tranches de Brooklyn vous facturait un produit qui ne valait pas mieux que ce que vous pouviez préparer à la maison avec des compétences culinaires de base mais manquantes. Appliquez cette logique à la punition de mon nouveau perdant de football fantastique préféré.

Oh, ai-je mentionné qu’il n’y a pas de dialogue dans ce film à part ce que « l’hôte » italien marmonne entre des excuses sans pizza et sans pizza pour des « histoires effrayantes? » Expansion horrible des idées, mérites techniques disgracieux, et pour couronner le tout, aucune explication des personnages sur ce qui se passe, la merde réelle et non quantifiable?

Aucun film n’est «inutile». Je déteste ce mot pour décrire les sorties cinématographiques. Contes effrayants de pizza et de gore essaie quelque chose; il échoue juste à un niveau spectaculaire qui redéfinit le «fond du baril». Provocation inutile, mal conçue en dehors d’un seul «za» découpé en sections de symboles occultes partageables. Je suis tout à fait pour la plus horrible des montres d’horreur, mais ce qui devrait être ooey-and-gooey est brûlé carbonisé, incinérant toutes les indulgences. Preuve que les fans d’horreur exigent infiniment plus que de la vulgarité effrontée dans leur contenu d’horreur, et comment la fausse représentation dans le titre peut aggraver la réception d’un public lorsque les points de vente se transforment en astuces cruelles. Honte à vous, votre «film», et à traîner le nom de la pizza en enfer et en arrière sans un iota de justification.

Mythe vacillant – Film: ★ / Film: ★

