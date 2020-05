Critique de film – Comment construire une fille (2020)

Comment construire une fille, 2020.

Réalisé par Coky Giedroyc.

Avec Beanie Feldstein, Emma Thompson, Alfie Allen, Paddy Considine, Sarah Solemani, Laurie Kynaston, Chris O’Dowd, Frank Dillane, Tadhg Murphy, Jameela Jamil, Joanna Scanlan, Lucy Punch, Arinzé Kene, Stellan Powell, Bobby Schofield, Hammed Animashaun , Ziggy Heath, Sue Perkins, Sonia Goswami, Ryan Nolan, Scott Mason-Cherry, Dónal Finn, Asheq Akhtar, Gemma Arterton, Lily Allen, Mel Giedroyc, Sharon Horgan, Alexei Sayle et Michael Sheen.

SYNOPSIS:

Le roman retrace le parcours de l’adolescente Johanna Morrigan (Beanie Feldstein), qui se réinvente en tant que Dolly Wilde: bavarde, aventurière sexuelle, déménage à Londres et obtient un emploi de critique musicale dans l’espoir de sauver sa pauvreté. famille frappée à Wolverhampton

Le synopsis ci-dessus fait assez bien pour résumer à quoi s’attendre de l’adaptation du réalisateur Coky Giedroyc du livre de Caitlin Moran Comment construire une fille (elle a également écrit le script ici), mais cela définit également exactement ce qui ne va pas avec le film. Au lieu de prendre l’adolescente timide et socialement maladroite mais ambitieuse Johanna (Beanie Feldstein, qui joue simplement un riff sur elle Booksmart dans un film bien inférieur) et la transformer en critique rock poseur de rock’n’roll, vendant sa passion littéraire légitime tout en ayant enfin la possibilité de se livrer à une activité sexuelle (quelque chose dont elle devient aussi quelque peu accro et fait généralement avec les jeunes adultes, que ce soit que ce soit des collègues ou flirter avec des musiciens), l’histoire n’a pas la confiance nécessaire pour mélanger ces aspects.

Qu’est-ce que cela signifie Comment construire une fille ne s’installe jamais réellement dans un sillon narratif, non seulement en changeant périodiquement les tons, mais laisse toujours un questionnement s’ils regardent même le même film toutes les 15 minutes environ. Dans une affaire de scènes, cela peut aller d’un traité léger sur la façon dont la critique professionnelle peut parfois être assimilée à des merdes professionnelles (un peu comme cette critique en quelque sorte, compte tenu du mécontentement que j’ai eu à la regarder) à une romance adolescente sur le fait de se retrouver . Naturellement, certains vont être immédiatement rejetés par la perspective que Beanie Feldstein joue un adolescent de 16 ans qui veut baiser Alfie Allen, mais le film n’est pas sans messages bien intentionnés.

Cela vous fait aussi mal à la tête avec ces messages comme un album de métal au volume maximum avec les écouteurs allumés. Par coïncidence, le père de Johanna faisait partie d’un groupe de rock’n’roll raté mais se voit avec une deuxième chance d’atteindre la notoriété, même si cela signifie que sa fille joue l’un de leurs anciens albums au bureau (qui est fondamentalement un cloaque toxique de chauvinisme). des hommes l’encourageant à jeter n’importe qui et tout pour aller de l’avant dans l’industrie). Cela ne se passe pas bien, alors ils décident de tourner l’album. Il y a au moins deux narrations de voix off expliquant les significations symboliques derrière ce geste qui ne sont rien d’autre que d’énoncer l’évidence.

Peut-être que cela est destiné à fournir plus d’informations aux adolescents qui regardent le film, bien que le film soit également un jeu hard-R, donc je ne suis pas sûr que de nombreux adolescents le regarderont en premier lieu. Même s’ils le font, le contenu énervé se sent trop souvent hors de propos, enfoncé dans une histoire de passage à l’âge adulte conventionnelle (et c’est exactement ce que c’est, même si le monologue d’ouverture de Johanna dit au public que ce ne sera pas cliché). Les adolescents et les adultes trouveront cela faux. Le troisième acte touche à un matériel thématique plus lourd, se révélant être une autre erreur simplement parce que 100 minutes ne peuvent pas contenir ou rendre crédible la fréquence à laquelle le personnage de Johanna est modifié. Il y a une appréciation pour ce qu’il essaie de faire et certains sujets qu’il veut aborder, se perdant finalement dans le mélange de Johanna apprenant l’erreur de ses voies et découvrant sa vraie passion.

Stylistiquement, il y a quelques petites touches sympas. Obsédé par tout le monde, d’Elizabeth Taylor à Jo March en passant par Sigmund Freud, des portraits sont collés sur les murs de la chambre de Johanna qui lui parlent parfois (et pour la plupart sont exprimés par des acteurs notables tels que Michael Sheen ou Gemma Arterton), finissant par disparaître. plus elle devient une personne complètement différente. De toute évidence, la garde-robe et l’apparence extérieure de Johanna passent de fades et incolores à glamour, augmentant d’exagération alors qu’elle continue de s’éloigner de son moi naturel. Pour ce que ça vaut, le casting de soutien est également très bien; Paddy Considine a quelques lignes drôles, et Alfie Allen fait de son mieux avec peu de matériel de qualité alors qu’il essaie de s’ouvrir et de reconnaître son talent tout en rejetant ses avancées en raison de l’âge. Beanie Feldstein semble également enthousiaste et engagée dans la structure de parcelle construite de manière bancale qu’il est difficile pour quiconque de vendre de manière convaincante.

Encore, Comment construire une fille est en grande partie un échec car les cinéastes ici ne savent même pas comment construire correctement un film. L’histoire n’a jamais l’impression qu’elle évolue, elle change toujours et jamais assez de temps pour que les situations respirent ou permettent aux téléspectateurs d’investir dans quoi que ce soit. Johanna sera peut-être prête à affronter le monde au moment où les crédits rouleront, mais le voyage est interrompu.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

