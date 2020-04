Critique de film – Collectionneurs de dettes (2020)

Collecteurs de dettes, 2020.

Réalisé par Jesse V. Johnson.

Avec Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich, Vernon Wells, Marina Sirtis, Mayling Ng et Ski Carr.

SYNOPSIS:

Deux agents de recouvrement sont plongés dans une situation explosivement dangereuse, pourchassant divers lowlifes tout en évitant un pivot de vengeance.

Il semble à peu près à cette époque. Il est temps pour une autre collaboration entre Jesse V. Johnson et Scott Adkins. De leur première équipe à Chien sauvage, un film d’action agréablement brutal qui se déroule en Indochine en 59, pour Accident Man, Le collecteur de dettes, Triple menace se surpasser avec l’un des moments forts de l’action en 2019 Avengement, ils ont été plus que productifs depuis 2017.

Cela nous amène à la dernière équipe, Collecteurs de dettes (suite n ° 1 dans le train Johnson / Adkins). Le premier film était un film d’action old school agréable chargé de combats et nous a présenté le français (Adkins) et Sue (Louis Mandylor).

La suite commence avec le français travaillant comme glacière dans un bar de plongée merdique, et avec des avertissements persistants du propriétaire (cascadeur légendaire et pilier de Johnson, Nils Allen Stewart) qu’il devrait cesser de détruire le bar chaque fois qu’il doit éliminer des fauteurs de troubles. Les fauteurs de troubles commencent bien sûr (car aucun film d’action ne tourne jamais dans un bar sans que la merde ne tombe) et Frenchy fait le bulldozer avec des noggins cascadeurs. Il aperçoit également un visage familier en train de regarder… Sue, supposée morte après leur dernière sortie mais très vivante et ayant besoin de récupérer 3 recouvrements de créances. À contrecœur, Frenchy est entraîné dans le nouveau câpre, où tout n’est pas tout à fait normal.

Il y a un certain confort réconfortant que vous obtenez avec le combo Johnson / Adkins. Vous ne serez pas laissé pour compte si vous êtes un fan d’action. Il en va de même Collecteurs de dettes livrer? C’est certainement le cas. L’original a fait ce qu’il disait sur la boîte et l’a très bien fait. La suite encore plus, avec aplomb. Cela rappelle vraiment ces grands films de copains des années 80 et le plaisir est à l’ordre du jour. Oui, vous l’avez déjà vu, c’est de la pure formule Shane Black, mais c’est très bien fait. Il y a une vraie magie dans le double acte d’Adkins et Mandylor. Le script grésille (de Johnson et Stu Small), les lignes sont nettes et elles frappent la cible avec le genre de régularité que vous obtiendriez d’un des doubles actes de Black. Comme le premier, le film permet à Adkins de fléchir certains moments comiques et, bien sûr, avec de nombreuses occasions de libérer ses prouesses physiques. Ce que j’aime vraiment dans le premier film et plus encore, c’est l’occasion pour Mandylor d’être à l’avant et au centre dans une certaine mesure, et il est superbe. Encore une fois, il est au cœur du film.

Ajoutez également un excellent casting de soutien, avec Marina Sirtis, Vernon Wells, Vladimir Kulich, Ski Carr et Mayling Ng qui ont tous (et en profitent) l’occasion de briller. Le film est magnifiquement tourné en grand écran (qui, je l’espère, est toujours conservé au moment où il sort en VOD). Certaines nuances occidentales dans la partition de Sean Murray sont également une bonne touche. Le film sera en grande partie autonome, mais il y a quelques hochements de tête vers l’original, il est donc conseillé de vérifier le premier film avant de voir celui-ci. Le titre marketing lui-même, car il ne suggère pas ouvertement une «suite» aux non-initiés peut apporter un peu de confusion ici et là, mais rien qui vous laissera complètement abasourdi.

Les fans seront les plus intéressés par l’action bien sûr et cela donne certainement. Il y a de superbes lancers qui ne se produisent pas juste pour le plaisir, et qui contiennent aussi de belles touches comiques. Le point culminant est une bagarre qui a plus qu’un clin d’œil Ils vivent, et fait ressembler la ferraille de Roddy Piper et Keith David à un jeu de pat-o-cake qui est devenu incontrôlable. De même, il y a une fusillade chargée de carnage qui est agréablement démodée à une époque où trop de films d’action sont envahis par CGI ou une fascination pour les prises ininterrompues ou les mouvements de caméra envahissants (Extraction Je te regarde).

Un autre succès sur le train de Johnson et Adkins, Collecteurs de dettes est le meilleur film d’action de l’année jusqu’à présent et il fait ce qu’il fait incroyablement bien. Il n’oublie jamais ce que peut-être trop de films d’action DTV ont ces dernières années, que ceux-ci peuvent être amusants, et le garçon est celui-ci tout un tas de plaisir.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

