Critique de film – Citoyens du monde (2019)

Citoyens du monde, 2019.

Réalisé par Gianni Di Gregorio.

Avec Gianni Di Gregorio, Giorgio Colangeli et Ennio Fantastichini.

SYNOPSIS:

Trois retraités italiens mettent leur argent en commun pour commencer une nouvelle vie à l’étranger.

En survolant la section «Connu pour» de la page IMDb de Gianni Di Gregorio, on pourrait facilement être dupe. Occupation de la facturation supérieure est un crédit d’écriture sur Gomorrhe, Le film de renommée internationale de Matteo Garrone de 2008. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Di Gregorio depuis, il court le risque de peindre une image bidon du genre d’histoires que le cinéaste italien est principalement intéressé à raconter. En fait, un portrait granuleux et quasi documentaire du crime organisé napolitain est à peu près aussi loin que possible de l’endroit où semble se trouver sa véritable intrigue.

Déjeuner mi-août, Le premier film de Di Gregorio (qu’il a également écrit et interprété) sorti la même année que Gomorrhe, est un bien meilleur indicateur de son style de signature. Une comédie bénigne sur les tribulations de la vie plus tard, cuite dans un charme humaniste ensoleillé, semble être où il se sent vraiment chez lui. Son dernier film, Citoyens du monde (qu’il a également co-écrit et également interprété dans), suit un plan thématique similaire, abordant une fois de plus le sujet du vieillissement avec un humour sec et une douceur poignante.

Di Gregorio joue un professeur de latin célibataire à la retraite qui, avec des amis et des collègues retraités célibataires Attilio (Fantastichini) et Giorgetto (Colangeli), décide de commencer une nouvelle vie à l’étranger où leurs pensions modérées iront beaucoup plus loin. Avec des critères qui concernent peu au-delà du prix de la bière, du climat et de la probabilité de méduses mortelles – laissant le choix entre Cuba, Bali ou la Bulgarie, selon une riche connaissance universitaire (Roberto Herlitzka) – le trio planifie son voyage avec l’urgence d’un paresse en état d’ébriété, utilisant des discussions sur comment se débrouiller dans un pays étranger comme excuse pour boire du vin et déjeuner tranquillement dans les nombreux restaurants et vendeurs de nourriture parsemés dans les rues ensoleillées de Rome.

Et c’est à un rythme tout aussi relaxant que le film serpente à travers sa série de rythmes narratifs familiers. Au cours d’une semaine, l’engagement précoce des hommes à voler dans le nid italien est progressivement entravé par le doute persistant, les liens familiaux, la romance florissante et, en fin de compte, la bonne nature et la moralité. Mais par convention, Di Gregorio trouve la chaleur et le charme alors que ses trois protagonistes vieillissants se chamaillent, envisagent et concoctent plusieurs stratagèmes timides pour ajouter à leur maigre pot d’argent. Malgré des nuances de mélancolie, il y a ici un refrain bienvenu de mélodrame manifeste, et alors que les hommes sirotent tranquillement au soleil, les enjeux émotionnels dépassent rarement la question de savoir s’ils vont réellement donner suite à leur plan.

En fin de compte, Citoyens du monde est une histoire de connexion profonde. Aux amis, à nos sentiments et, avec en toile de fond la pittoresque capitale italienne (dans une sorte de lettre d’amour à la ville natale du cinéaste), à ​​un sentiment d’appartenance. Alors qu’une grande partie de la comédie provient des querelles d’hommes âgés déconnectés de la vie moderne, le film de Di Gregorio dit une vérité universelle: que nous devons tous ressentir un sentiment d’appartenance. Avec toutes les discussions sur le globe-trotter, Citoyens du monde préconise la notion d’être chez soi où se trouve le cœur. Quel que soit votre âge.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Citizens of the World est disponible sur Curzon Home Cinema à partir de 12e Juin.

George Nash est un journaliste de cinéma indépendant. Suivez-le sur Twitter via @_Whatsthemotive pour des projections de films, des jeux de mots et des bavardages de céréales.

