Critique de film – Castle in the Ground (2020)

Château dans le sol, 2020.

Écrit et réalisé par Joey Klein.

Avec Alex Wolff, Imogen Poots, Tom Cullen, Keir Gilchrist, Neve Campbell, Kiowa Gordon, Star Slade et Marie-Josee Dionne.

SYNOPSIS:

Après la mort prématurée de sa mère, un adolescent se lie d’amitié avec son voisin charismatique mais troublé et se retrouve plongé dans un monde de toxicomanie et de violence au moment où l’épidémie d’opioïdes s’empare de leur petite ville.

Dans un complexe d’appartements, une femme âgée prend des médicaments sur ordonnance pour lutter contre une maladie potentiellement mortelle tandis qu’un jeune toxicomane utilise uniquement pour se sentir bien. Ces deux individus vivent également à côté l’un de l’autre, Henry d’Alex Wolff vivant avec le premier. Il est le fils de Rebecca (Neve Campbell) et a mis l’université et une relation stable en suspens afin de prendre soin de sa mère malade. Écrit et réalisé par Joey Klein (c’est son deuxième récit narratif), Château dans le sol utilise cette dynamique à bon escient, en se concentrant strictement sur un travail de personnage axé sur les interactions d’Henry avec ces deux personnes faisant éclater des pilules pour des raisons aux extrémités opposées du spectre.

Présenté dans le rapport d’aspect 4: 3, Château dans le sol ne se soucie pas de ses environnements (ce qui est bien étant donné qu’il est principalement dans des endroits conventionnels de toute façon). Naturellement, Joey Klein utilise ce choix créatif pour se concentrer sur les acteurs eux-mêmes, leurs expressions faciales et chaque petit geste subtil, mais ici, il est poussé à l’extrême car certains plans étouffent pratiquement le visage d’un interprète au point de voir des rides et des pores de la peau. C’est un film qui se soucie de ses personnages, même lorsqu’ils commencent à faire des choix désastreux face à l’autodestruction de griefs et de culpabilité.

Henry n’a accepté qu’un seul résultat; sa mère va aller mieux et quand elle le fera, il ira enfin à l’université. Rebecca est pleinement consciente qu’elle ne survivra pas, et le film ne traite pas cela sagement comme une intrigue générique que la plupart des spectateurs verraient venir d’un mile de distance. Qu’il s’agisse d’un retour en voiture chez le médecin ou d’essayer de dîner ensemble en famille sans interruption par texto de la petite amie d’Henry, il est évident que Rebecca a accepté son sort mais n’a tout simplement aucune idée de la façon de le partager avec Henry. Même si elle le faisait, il aurait probablement une réaction rebelle.

De telles circonstances le rendent d’autant plus poétique lorsque Rebecca passe, ce qui est illustré par une transition gracieuse mais sombre. À la suite du décès de sa mère, Henry coupe tous les liens avec toute influence positive et pilier de soutien dans sa vie (allant de sa propre petite amie à des amis religieux qui ont promis de prendre soin de lui pendant ces temps sombres prévus), décidant de poursuivre Apprenez à connaître la fille d’à côté Ana (Imogen Poots, au fil du temps, offrant une performance dévastatrice qui dépasse le travail déjà fantastique d’Alex Wolff). Ensemble, ils commencent à utiliser de manière récréative ce qui reste des drogues de sa mère alors qu’Henry est dangereusement près de devenir lui-même toxicomane. Il donne même à la femme en faillite financière le vieux téléphone de sa mère en remplacement, ce qui conduit aux suggestions thématiques les plus fortes du film.

Entre les moments de personnages magnifiquement réalisés se trouve une intrigue secondaire impliquant des drogues volées et des revendeurs en colère, menaçant parfois de jeter la merveilleuse caractérisation en faveur d’un point culminant plus orienté vers l’action. Heureusement, Château dans le sol ne perd jamais de vue à ce point, sans oublier également de créer quelques personnages moralement intrigants supplémentaires en cours de route. Tout cela conduit à un cliché de clôture assez remarquable, même si tout ce qui mène à ce moment est du matériel de film pour toxicomanes standard, mais juste rehaussé par les performances formidables de certains talents émergents. Château dans le sol aborde la dépendance visuellement uniquement avec une esthétique éthérée et ne perd jamais une fois de l’empathie pour ses personnages.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★ ★

