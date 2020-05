Critique de film – Arkansas (2020)

Arkansas, 2020.

Réalisé par Clark Duke.

Avec Liam Hemsworth, Vince Vaughn, John Malkovich, Vivica A. Fox, Clark Duke, Michael Kenneth Williams, Patrick Muldoon, Juston Street, Chris Mullinax, Chandler Duke, Brad William Henke, Jeff Chase, Jacob Zachar et Eden Brolin.

SYNOPSIS:

Kyle et Swin vivent sous les ordres d’un chef de file de la drogue basé en Arkansas, Frog, qu’ils n’ont jamais rencontré. Mais quand un accord tourne horriblement mal, les conséquences sont mortelles.

Tout le monde est flippé Arkansas, qui est également le point de départ et de fin de la caractérisation. Clark Duke fait ses débuts de réalisateur aux côtés du co-auteur Andrew Boonkrong (adaptant ensemble le livre du même nom de John Brandon), réunissant une distribution de soutien alléchante uniquement pour les vider d’une manière ou d’une autre de toute personnalité. Il se présente également comme un intérêt romantique qui non seulement ne se sent pas à sa place (la rencontre-mignonne ne peut être décrite que comme une pure grincée de dents), mais n’a aucune chimie pour rendre tout cela crédible ou autre chose que ridicule. Même Vince Vaughn, qui est récemment sorti de nulle part comme l’une des présences les plus intimidantes du cinéma aujourd’hui, n’a ni énergie ni force. Le film entier est mort à l’arrivée de la première image.

Pour ceux qui ne reconnaissent pas le nom de Clark Duke, il est connu pour son humour burlesque et apparaissant dans des séries notables telles que Machine à remonter le temps et Déchirer, foutre une branlée, donc l’avis de lui faisant un film (en particulier son premier effort derrière la caméra) sur une paire de trafiquants de drogue se faisant passer pour des gardes du parc est suffisant pour faire faire une double prise IMDb.

Pour sa défense, le livre est également décrit comme ayant des nuances sombres et comiques, mais après avoir regardé le film, c’est le genre d’humour que Clark Duke ne sait pas vraiment comment traduire à l’écran, ce qui génère réellement des rires. C’est toujours évident quand il essaie; les personnages sont décolorés, un ton original est établi, l’intrigue est maladroite, et la présence de l’acteur à elle seule suffit probablement à donner un indice au public en ce que ça ne va pas être une expérience pleinement sérieuse. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Il y a peut-être un rire dans tout le film, et cela vient de Michael Kenneth Williams qui est juste un autre joueur de soutien ici laissé de côté sans personnage réel.

Une partie de la raison pour laquelle la comédie ne clique jamais est due à la présentation maussade, qui ne fonctionne que pour Kyle de Liam Hemsworth, le seul acteur capable de rassembler un moment organique ou deux. John Malkovich ne peut certainement pas, en faisant quelques mauvaises blagues pendant sa séquence de mort environ 15 minutes après son introduction. Il y a aussi de sérieux problèmes si votre film ne peut pas rendre John Malkovich drôle. Cela ne veut pas dire que l’humour aurait dû être éradiqué, juste que personne ne sait vraiment comment le faire fonctionner dans le contexte de l’histoire.

Néanmoins, Kyle est légèrement intrigant, compte tenu principalement du fait que lorsque les choses tournent au sud, sa réaction n’est pas de s’enfuir avec l’argent mais de jouer les choses cool, de continuer à administrer la drogue et de supposer que tout se résoudra tant qu’il s’en tiendra au emploi. Un bon nombre de personnages parlent en fait comme s’ils avaient déjà vu un film ou deux auparavant et se comportent différemment de ce qui est attendu. Pour Kyle et Swin (Clark Duke), il y a aussi un mystère concernant qui ils travaillent exactement (ils n’interagissent qu’avec des intermédiaires joués par John Malkovich et Vivica A. Fox), mais cela ne les empêche pas d’agir comme des membres du public eux-mêmes, demandant si de nouveaux personnages pourraient potentiellement être celui qui dirigeait le spectacle.

C’est le genre de dynamique de l’intrigue avec laquelle un cinéaste vénéré comme Quentin Tarantino pourrait probablement faire quelque chose d’intéressant (le mystère est résolu pour le public dès le début), mais même la tentative d’imiter les manières, le dialogue, les personnages et la structure des chapitres de Tarantino ( qui a une litanie de problèmes en soi, fonctionnant comme des montages étendus qui ne font rien d’autre que montrer la montée de la cheville ouvrière de la drogue à travers des flashbacks) explose dans le visage de Clark Duke, comme Arkansas se révèle rapidement comme une cacophonie de ses inspirations. Les aspects de la partition synthétique sonnent comme s’ils étaient influencés par l’emblématique Scarface musique (il y a aussi un tas de chansons sous licence de The Flaming Lips que je ne peux que supposer est l’un des groupes préférés de Clark Duke), ajoutant une preuve supplémentaire qu’il prend à peu près un livre qu’il trouve intéressant et essaie de le mouler dans le style des films il apprécie. Comme vous pouvez le voir, c’est comme essayer d’intégrer l’Alabama et l’Arkansas sur la carte de l’État; rien de tout cela ne va.

Tout cela, et je n’ai même pas vraiment mentionné la fragile histoire d’amour au centre du film, qui voit quelqu’un dans une relation sérieuse se préparer à devenir père peut-être deux semaines après s’être installé dans la région déguisé en garde-parc. Il y a une citation au début du film disant que quelque chose comme l’Arkansas est un endroit difficile à quitter. Je t’assure, Arkansas le film est facile à arrêter.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★

