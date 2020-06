Critique de bande dessinée – Rôle critique: Vox Machina Origins II # 6

Calum Petrie examine le rôle critique: Vox Machina Origins II # 6…

Après que le groupe se soit séparé pour rassembler des objets dans le but de sauver Grog, les équipes se précipitent pour retourner leurs objets obtenus avec succès avec leur étrange nouveau membre du groupe. Team Nightmare et Team Nymph Heart sont pressés de retourner à la tour du Realmseer, où une fois que tout le monde se rassemble, le rituel peut avoir lieu.

Voici le dernier numéro de la série II, et si vous êtes fan de Rôle critique et j’ai écouté / regardé la série I, il y a de fortes chances que vous sachiez comment cela se passe. La narration de ces bandes dessinées est très bien mélangée avec les personnalités et les caprices des personnages. La façon dont Scanlan est le sage craquant Gnome joue exactement comment les acteurs jouent les rôles dans la série; tout ici est une extension du monde que nous avons déjà l’habitude d’habiter chaque semaine.

Cette série s’est concentrée sur le nettoyage de Grog Strongjaw qui a été maudit après qu’une vision mystérieuse de son père l’ait appelé. Nous nous trouvons à la 11e heure et la malédiction prend presque racine, mais nos héros n’abandonnent pas encore le combat pour sauver notre géant pas si doux de la possession et d’une vie de servitude.

L’œuvre de cette série est magnifique. Avec cela étant la première indication que certaines personnes auront dans le monde créé par Matthew Mercer, il sent que les artistes se sont assis et ont eu des conversations approfondies pour mettre son imagination sur toile. La façon dont les tours sont affichées et la façon dont le ciel nocturne semble avoir une aura rouge mystique, les détails lors de l’examen des panneaux sont remplis d’œuvres d’art extrêmement belles.

La fin de cette série ouvre une nouvelle fois une nouvelle porte dans la prochaine aventure que nous finirons par explorer avec Vox Machina dans un avenir proche.

Nous espérons que maintenant les sorties hebdomadaires ont recommencé à se déployer et que le monde de la bande dessinée et de la culture pop en général peut commencer à voir un retour à la normalité. Jusque-là, soyez prudent et prenez soin de vous.

Évaluation – 8/10

