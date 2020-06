Critique de bande dessinée – 2000 AD Prog 2185

Rob Lake examine 2000 AD Prog 2185…

Avec la semaine dernière, Prog a lancé un lot de nouvelles histoires, cette semaine continue avec le deuxième de tout. Eh bien, pas tout, car Full Tilt Boogie – une histoire qui a d’abord été présentée dans Prog 2130 dans le cadre de la série Regened – obtient sa première histoire complète qui débute cette semaine.

Aux côtés de Full Tilt Boogie, les choses deviennent incontrôlables pour Dredd dans la partie 2 de End of Days. Le A.I. vient appeler Sinister Dexter dans la partie 2 de Bulletopia. Benjamin Franklin poursuit son aventure dans la partie 2 de The Order. Pour terminer cette semaine, nous obtenons plus d’action démoniaque avec The Diaboliks dans la partie 2 de La Vita Malvagia.

Judge Dredd: Fin des jours – Partie 2

La partie 1 a vu Dredd rêver d’un cavalier solitaire se dirigeant vers Mega-City One. Ce rêve est devenu réalité lorsque le juge Anderson a informé Dredd d’un cow-boy entrant dans la ville. La partie 2 voit le chaos de cette vitesse d’arrivée tout au long de MC1. Alors que les armes nucléaires du monde se détraquent, qui ou quoi a MC1 (et Dredd) à leurs yeux?

Celui-ci est un autre brûleur lent avec Rob Williams faisant ce qu’il fait le mieux. L’identité du Cowboy est également liée à son travail précédent et constitue un ajout intéressant à Dredd traditions. Cela devrait fonctionner pour 15 parties et déjà avec la construction des parties 1 et 2, celle-ci est brillante.

Sinister Dexter: Bulletopia – Boys in the HUD – Part 2

Les choses ne se sont pas si bien terminées dans la partie 1 pour Finn et Ramone. Avec Finn rencontrant son ex-femme Carrie Hosana, elle ne sait pas qui il est dû à Finn et Ramone qui sont effacés de l’existence, mais cela pose quelques problèmes. L’action commence bientôt lorsque le rouge A.I. vient appeler et les premiers gunsharks de Downlode font équipe avec Carrie pour le faire tomber.

Full Tilt Boogie – Partie 1

Ce qui a commencé dans Regened Prog 2130 est enfin là pour sa première série complète. Nous retrouvons Tee, sa grand-mère et le mystérieux chat. Après les événements du sauvetage du prince Ifan et de la rencontre avec le guerrier Back Dog, Tee met enfin la main sur le Full Tilt Boogie.

Comme prévu, cette partie d’ouverture fait beaucoup de construction du monde. Les deux premières pages montrent un univers en guerre, des planètes détruites et la raison pour laquelle le chien noir a disparu et n’a pas été entendu depuis 2000 ans.

C’est un excellent ouvreur qui garde tout l’esprit de ce qui a fait le retour de la bande à Regened. La construction du monde supplémentaire fait un bon travail d’ajouter de la substance à l’univers et laisse beaucoup de place pour de futurs ajouts. L’œuvre d’Eduardo Ocana est exceptionnelle et donne vraiment vie à l’univers et à ses personnages.

L’Ordre: Terre des Libres – Partie 2

Un Benjamin Franklin rajeuni est en fuite des Wyrms et de leurs agents terrestres. Nous rattrapons le jeune Ben alors qu’il fait du stop avec des alliés inattendus à bord d’un trou de ver voyageant avec Cannonball Express.

Ouais, à peu près la même que la semaine dernière – c’est toujours fou. Il y a beaucoup d’action à faire avec tout se déplaçant à un rythme rapide. Voir aussi un train dirigé par un robot pirate qui se dérobe dans l’Amérique des années 1700 est tout à fait une vue. Je veux vraiment entrer dans L’Ordre comme l’un de ceux que je pense que j’apprécierai, mais pour l’instant je n’ai toujours pas la moindre idée de ce qui se passe. Pour l’instant, je vais m’émerveiller devant l’art glorieux de John Burns.

Les Diaboliks: La Vita Malvagia – Partie 2

Après les dernières semaines de poursuite en voiture, Jenny et Soloman font une trêve avec les forces qui les poursuivent – l’Église. En échange de cette trêve difficile, notre duo est chargé de faire du «travail» pour l’Église.

Avec cela, la partie 2 approfondit la construction de caractère pour Jenny et Soloman. En acceptant une trêve avec leur ennemi, vous avez l’impression que tout cela est familier au duo. Je peux également imaginer que cela se met également en place pour qu’un côté du parti trahisse l’autre. Après tout, l’Église est toujours à la recherche de l’enfant caché du couple!

