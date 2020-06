Critique de bande dessinée – 2000 AD Prog 2184

Rob Lake examine 2000 AD Prog 2184…

Après Prog 2182 et Regened de la semaine dernière, tout est nouveau dans ce numéro avec le lancement d’une nouvelle histoire de Dredd, le retour de Sinister Dexter, un autre conte Future Shock, le prochain épisode de The Order, et enfin la clôture du numéro The Diaboliks.

Judge Dredd: End of Days – Partie 1

Ce tout nouveau Dredd L’histoire de Rob Williams et Colin MacNeil semble être une grande histoire. Cela commence certainement grand avec Dredd rêvant d’un cavalier solitaire s’approchant des murs de Mega-City One. Ces rêves semblent fondre dans la réalité quand il s’avère que la vision a été vue par le juge Anderson et que leur invité inattendu a demandé Dredd.

L’œuvre de MacNeil illustre bien la sombre sombre réalité de la vision cauchemardesque de Dredd d’une lune rouge et du cavalier solitaire. Le script de Rob Williams joue également cette lente ouverture de brûleur avec des notes de Wagner qui n’est jamais une mauvaise chose.

Cela est certainement sur les réseaux sociaux comme une grande histoire pour Dredd avec Rob Williams taquinant la fin des jours pour être une « histoire majeure de Dredd ». Avec l’inclusion de la précognition d’Anderson, je suis intrigué par la façon dont cette histoire se déroulera

Nouvelle histoire majeure de Dredd par moi, Colin Macneil @henryflintZ commence la semaine prochaine. https://t.co/hGz8xrgl3G – Rob Williams (@ Robwilliams71) 28 mai 2020

Sinister Dexter: Bulletopia – Part 1 Boys in the HUD.

Le retour de Finnigan Sinister et Ramone Dexter donne le coup d’envoi à une autre aventure dans Bulletopia et la partie 1 lance cette histoire à grande échelle.

Sinister et Dexter ont pour mission d’escorter Brandt hors de Downloade. Les choses vont de travers lorsque le trio est capturé par une figure du passé de Brandt qui a également des plans pour le rouge A.I.

L’Ordre: Terre des Libres – Partie 1

Comme je l’ai mentionné dans ma critique de Prog 2182, The Order est un conte complexe bizarre qui peut se perdre dans son propre récit.

La partie 1 voit Benjamin Franklin coincé en 1794 au Connecticut et reçoit une mystérieuse potion qui rétablit sa jeunesse. La scène passe ensuite à Franklin en fuite à la fois du Wyrm et de leurs agents.

C’est un début bizarre mais amusant, en regardant un jeune Benjamin Franklin se frayer un chemin à travers le Connecticut. Mais – comme avec le prologue – c’est un peu fou, bien que les illustrations de John Burns le méritent d’être lu.

Chocs futurs – Voyage au bout du monde

Celles-ci sont en train de devenir un de mes favoris, avec Future Shock de cette semaine ajoutant d’autres raisons à la liste.

Une équipe d’explorateurs s’aventurant dans le froid glacial pour trouver la preuve finale d’une Terre plate. La torsion est ce qu’ils trouvent vraiment! Celui-ci est le rêve d’un théoricien du complot. Je ne gâcherai pas la fin mais c’est celle qui m’a vraiment fait rire.

Les Diaboliks: La Vita Malvagia – Partie 1

Celui-ci est Happy Families avec une touche démoniaque. Solomon Ravne et Jennifer Simmons faisaient autrefois partie de l’équipe de dépannage paranormal, Caballistics, Inc. Cependant, Jenny est possédée par un démon, tombe amoureuse de Solomon et la paire a un fils.

Nous retrouvons Solomon et Jennifer dans un casino, où la paire a attiré l’attention d’une organisation occulte à la recherche de leur fils. Une poursuite en voiture digne de James Bond à travers les collines assure que le couple essaie d’échapper à l’organisation à la recherche de leur progéniture.

Évaluation: 9/10

