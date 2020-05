Critique de bande dessinée – 2000 AD Prog 2183

Rob Lake examine 2000 AD Prog 2183…



2000 AD Regened a commencé en 2018 dans le cadre de 2000 AD Offres gratuites pour la journée de la bande dessinée. Avec des retouches spéciales de personnages classiques et même de tous les nouveaux personnages, les programmes Regened de tous âges s’adressent aux petits comme aux grands. La couverture de cette semaine présente des illustrations de Cliff Robinson et Dylan Teague. À l’intérieur du pare-chocs de 52 pages, nous voyons les premiers jours de Judge Dredd dans Cadet Dredd, plus d’aventures avec Finder et Keeper, un nouveau Future Shock et arrondir le problème: de nouvelles aventures pour Psi-juge Anderson et Johnny Alpha.

Avec le problème de cette semaine étant mon premier Prog Regened, j’étais un peu dubitatif quant à la façon dont il pourrait être «pour tous les âges». Cependant, après avoir lu Prog. 2183 J’ai eu mes préoccupations initiales rejetées par la fenêtre et je me suis presque retrouvé dans un iso-cube pour dissidence! La majorité de ce qui est à l’intérieur pourrait facilement fonctionner avec le format Prog standard, avec des illustrations et des sujets à portée de main avec le classique 2000 AD format.

Cadet Dredd – Combat Ready

Les cadets ont leur première évaluation de combat de routine, ce qui est une façon pour le ministère de la Justice de juger s’ils ont ce qu’il faut pour patrouiller dans les rues de Mega-City One.

Dredd apprend que Rico a un score moyen de 0,985 et se propose de battre son frère clone. Alors Dredd et ses camarades cadets – Falkirk sont jumelés pour affronter les droïdes d’entraînement. Les dernières parties de la bande rattrapent Cadet Dredd dans les rues qui se produit sur les grondements d’un éventuel soulèvement de robot futur – quelque chose qui pourrait mettre en place une éventuelle future aventure Cadet Dredd…

Dans l’ensemble, c’était un classique Dredd histoire d’action avec un peu de développement de personnage. Les jeunes fans ne savent peut-être pas que Dredd est un clone, donc toucher à Rico et la rivalité de Dredd avec lui est un bel ajout. De plus, la question se fonde sur l’examen minutieux et la pression que le ministère de la Justice exerce sur ses cadets pour qu’il réussisse du premier coup.

Finder & Keeper – Voisins nuisibles

Je ne le savais pas au moment de la lecture mais c’est la troisième sortie pour les enquêteurs paranormaux (puis-je dire Ghostbusters?). Heureusement, les deux premiers panneaux donnent un bref récapitulatif afin que de nouveaux lecteurs comme moi puissent se rattraper.

Les deux jeunes enquêteurs du paranormal sont toujours à la recherche de fantasmagoriques et tombent sur un mystère situé dans leur propre tour. L’histoire ressemble beaucoup à chasseurs de fantômes se rencontre Chaire de poule les voisins soi-disant nuisibles du titre étant plus mal compris que les nuisances réelles.

Anderson, Division PSI – Citoyen de première classe

Anderson est à la poursuite d’un scrawler juve wall qui est en possession d’une sky hopper – pensez à une planche de surf futuriste. Avec une projection de Dredd effrayant la juve, ce conte se transforme en une journée scolaire / une horreur d’invasion extraterrestre dans une école qui a mal tourné, ou non?

Celui-ci pourrait facilement sauter dans l’un des 2 habituels000 AD problèmes. L’œuvre de Paul Davidson est incroyable et traite les plus jeunes lecteurs avec un art détaillé vibrant plus communément disponible dans les Progs hebdomadaires habituels. L’histoire est très tranchante et présente les rencontres d’Anderson avec une école hors de propos située dans l’un des blocs habiles infernaux de Mega-City Ones. La scène Psi-Bomb est brillante dans la représentation de l’aspect horreur du script, la fin mettant en place, espérons-le, une autre future visite de l’histoire.

Chocs futurs – La reine des méchants

Celui-ci est un peu politique avec un nouveau roi ou reine choisi au hasard par un programme informatique appelé Kingmaker.

Le programme choisit la voleuse de bijoux notoire Tanya Kahn comme la nouvelle reine d’Angleterre. Cela conduit à une crise avec le Premier ministre en désaccord avec la reine de la moyenne. Lorsque le créateur du Kingmaker disparaît, Tanya Kahn est la principale suspecte, mais notre nouvelle reine est-elle à blâmer?

Les implications politiques de ce conte sont grandes pour les jeunes lecteurs. Une reine choisie par un A.I. était toujours lié à mal et ce Future Shock montre exactement cela. Bien qu’elle ne suscite pas autant de réflexion que d’autres contes de Future Shock, cette bande fait un travail brillant pour capturer le chaos constitutionnel possible d’un pays dirigé par un voleur notoire.

Chien Strontium – Pertes acceptables

Un pré-SD de 14 ans, Johnny Alpha, participe à un raid de l’armée mutante dans une installation norm.

En parlant de pertes acceptables et de pertes civiles de guerre, le scénario de Michael Carroll ne recule pas devant ces questions souvent complexes. L’art de Nick Brokenshire réussit à capturer son travail sur Aventures de Star Wars que les jeunes lecteurs connaissent déjà.

Évaluation: 8/10

Rob Lake