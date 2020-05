Critique de bande dessinée – 2000 AD Prog 2182

Rob Lake examine 2000 AD Prog 2182…

Cette semaine dans Prog. 2182 est une finale spéciale avec pas moins de trois des épisodes résumant leurs histoires actuelles dans ce numéro – Judge Dredd – Chimpsky’s Law, Hersey et Geeks de survie. Ces trois sauvegardes sont Chocs futurs – AI vous aime et un prologue pour une nouvelle série de La commande: entre les jours.

Judge Dredd – Chimpsky’s Law – Part 5

Alors que Noam Chimpsky continue de traverser Mega-City One, Dredd est toujours à la poursuite. Les choses ne semblent pas aller en faveur de Noam jusqu’à ce qu’il parvienne à bloquer brièvement Dredd en utilisant sa propre formule spéciale anti-juge Dredd.

Ces cinq derniers numéros ont été une merveille à lire et Kenneth Niemand et PJ Holden ont vraiment livré un grand récit. Noam Chimpsky est décrit comme un héros ingénieux et intelligent et ce problème se moque même de Dredd, ce qui n’arrive pas très souvent. La fin laisse la porte ouverte à un futur retour plein d’espoir de Noam Chimpsky (et un peu d’humour) dans le monde souvent chaotique et sombre de Dredd.

La commande – entre les jours

L’ordre est une lecture complexe qui a une histoire très bizarre, un peu comme au début des années 2000 X Men. La structure de base est que l’humanité est constamment menacée par les Wyrms et notre seule défense est l’Ordre. L’Ordre et les Wyrms se combattent depuis des siècles et dans une histoire il y a quelque temps, le Wyrm a fracturé le temps pour créer une nouvelle chronologie. C’est pourquoi Francis Bacon a accès aux technologies futures.

Le prologue de ce nouveau conte est un mélange d’avions de chasse, de bombardements de chevaux de backex, de zeplins, de soldats de choc blindés et de chars qui sillonnent tout et tout le monde. À quelle heure de l’histoire vous demandez-vous? Eh bien, ce n’est que dans le 18e siècle à Prague, au milieu de la guerre franco-prussienne-bohème! C’est un peu fou, mais l’œuvre de John Burns fait plus que compenser.

Chocs futurs – A.I. Vous aime

Il s’agit d’un Future Shocks très spécial et présente les gagnants du 2019 2000 AD des concours d’écrivains et d’art qui ont lieu chaque année au festival Thought Bubble. Les lauréats de cette année, Liam Johnson et Robin Henley, racontent l’histoire d’une romance passée au numérique.

Se déroulant dans un avenir pas trop lointain, ce conte montre exactement comment le monde pourrait se retrouver. Bien que la fin ne soit pas cataclysmique, il n’en est souvent pas besoin. C’est une excellente lecture et étonnamment très stimulante. Avec la technologie intelligente qui évolue, comment nous, en tant que course, communiquons et accédons aux informations combien de temps cela prendra-t-il avant de devenir trop dépendants de la technologie intelligente portable?

Hershey: Maladie – Partie 8

La deuxième conclusion de ce Prog voit l’ancien juge en chef Hershey terminer sa première sortie. Il y a eu beaucoup de choses à traiter au cours de cette histoire avec Hershey essayant de comprendre qui elle est et ce qu’elle fait exactement. Le peu de narration et de dialogue de Rob Williams fait un excellent travail pour nous montrer quel conflit intérieur Hershey traverse.

L’œuvre de Simon Fraser fait un merveilleux travail de représentation du monde avec son utilisation de l’art dépouillé et d’un jeu de couleurs en sourdine. Il y a aussi une utilisation intelligente du noir et blanc pour symboliser le passé de Hershey qui revient au classique 2000 AD. Hershey a été un personnage difficile à ramener, mais je pense que cette histoire a rendu beaucoup de justice au personnage et j’ai hâte de voir s’il y a d’autres aventures dans les œuvres.

Survival Geeks: Crisis of Infinite Nerds – Part 8.

La finale de tous les temps Geeks de survie l’histoire se termine malheureusement. Alors que les êtres célestes inspirés de Jack Kirby sont enfin démasqués, il n’est pas surprenant que la révélation soit un autre groupe de nerds. Mais, comment les sept précédents numéros ont disparu, comment ne pourraient-ils pas être?

Comme une fin à l’ensemble Geeks de survie saga, celui-ci n’a laissé aucune pierre non retournée et a donné aux Geeks un envoi qu’ils méritent bel et bien.

Évaluation: 9/10

Rob Lake