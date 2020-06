Critique Blu-ray – Après minuit (2019)

Après minuit, 2019.

Réalisé par Jeremy Gardner et Christian Stella.

Avec Jeremy Gardner, Brea Grant, Henry Zebrowski, Justin Benson et Ashley Song.

SYNOPSIS:

Lorsque la petite amie de Hank, Abby le quitte, un monstre sort des bois environnants pour s’introduire dans sa maison.

La rupture d’une relation n’est jamais une bonne chose, mais pour Hank (Jeremy Gardner), les choses sont d’autant plus tendues par les actions d’une mystérieuse créature qui continue d’attaquer sa maison chaque nuit depuis que sa petite amie Abby (Brea Grant) l’a quitté. Il a dit à son ami Wade (Henry Zebrowski) et au frère du flic d’Abby Shane (Justin Benson) de ce qui continue de se produire, mais à part quelques rayures et un trou de fusil de chasse dans la porte d’entrée, il y a très peu de preuves pour suggérer qu’il s’agit d’autre chose que de Hank. consommation excessive d’alcool et état émotionnel fragile lui faisant voir des choses qui n’existent probablement pas.

Shane pense que c’est probablement un ours, Wade encourage Hank à boire plus et Hank continue de laisser des messages sincères pour Abby sur son téléphone, lui disant que le chat qu’il lui a apporté pour son anniversaire a disparu et que quelque chose continue de venir pour lui la nuit. Serait-ce vraiment un monstre ou est-ce tout dans la tête de Hank?

Eh bien, c’est ce que l’écrivain / co-réalisateur Jeremy Gardner veut que vous pensiez alors qu’il tisse une histoire onirique d’amour, de perte et des créatures que le chagrin émotionnel peut créer à travers nos propres insécurités – ou est-ce littéralement un film monstre avec un amour de marmonnement histoire en toile de fond? Comme avec de nombreux films de cet acabit, c’est ce que vous en faites et le résultat final peut ou non être la conclusion satisfaisante que vous voulez que le script de Gardner garde les choses ambiguës jusqu’à la fin, injectant de petits morceaux d’humour chaleureux et de drame sombre dans l’histoire que les acteurs réussissent très bien à réaliser. Naturellement, il y a plus de dialogue que d’action et la manière non linéaire dont la situation de Hank se déroule devient parfois un peu discordante, mais le temps d’exécution serré de 83 minutes signifie que très peu de choses sont consacrées inutilement, la seule scène étendue étant l’explication inévitable pourquoi Abby est parti en premier lieu, une scène qui aurait pu arrêter les choses, mais Jeremy Gardner et Brea Grant ont lancé et rythmé à droite, les éléments composites du cinéma se combinant pour vous garder investi.

Mais en son cœur Après minuit est un film d’horreur et il y a des moments de genre plus traditionnels à savourer alors que Hank affronte finalement la chose qui le menace chaque nuit dans sa maison calme et solitaire. Le faible budget et les scènes plus dialoguées signifient que les effets de sang et de créature sont réduits au minimum, les cinéastes accentuant la terreur nécessaire à travers les angles de caméra, la cinématographie et la partition, créant une ambiance qui ne nécessite pas vraiment trop de chemin. la violence graphique, alors quand la vraie nature de la tourmente émotionnelle de Hank est révélée, elle s’accompagne d’une secousse.

Le film est accompagné de quelques pépites, y compris un commentaire audio des réalisateurs Christian Stella et Jeremy Gardner ainsi qu’un Q&A de Lakeland en Floride et une auto-entrevue d’isolement avec Justin Benson, qui a également servi de producteur sur le film ainsi que être le directeur de L’infini, qu’il n’hésite pas à vous rappeler. Cependant, le plus gros bonus doit être l’inclusion du premier long métrage de Jeremy Gardner en 2012 La batterie, un film de zombies dans la même veine que Les morts qui marchent, bien qu’il s’agisse d’un épisode où l’action est atténuée en faveur de personnages dépareillés, qui se lient ou tombent en déroute d’autres survivants au milieu des morts-vivants.

Le style de caméra minimaliste de Gardner est aussi évident ici que dans Après minuit mais où l’ambiance et l’atmosphère se maintient grâce au dialogue dans ce film, en La batterie le temps de marche de plus de 100 minutes ici est complètement mal géré et au moment où vous arrivez aux 15 dernières minutes où Gardner fait de son mieux pour faire quelque chose à partir de rien (et échoue), tout espoir – un peu comme dans le film – est perdu.

Néanmoins, en bonus pour cet ensemble Blu-ray en édition limitée, il donne un aperçu d’un cinéaste avec un style qui mélange de nombreux ingrédients différents et fait en sorte que beaucoup d’entre eux fonctionnent, mais en fin de compte – et cela s’applique aux deux films – si vous préférez votre horreur plus viscérale ou littérale et moins cérébrale alors ce forfait peut ne pas être pour vous. Cependant, si vous avez aimé Aaron Moorhead et Justin Benson’s Printemps et apprécié l’aspect histoire d’amour plutôt que les parties de monstre tentacule alors Après minuit offre une expérience éthérée similaire.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Chris Ward

