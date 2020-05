Critique 4K Ultra HD – Jaws (1975)

Mâchoires, 1975.

Réalisé par Steven Spielberg.

Avec Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfus, Lorraine Gary et Murray Hamilton.

SYNOPSIS:

Mâchoires arrive sur un disque 4K à la recherche et au son aussi proche de sa gloire théâtrale que vous pouvez obtenir sur la vidéo domestique ces jours-ci. Le son et l’image sont de premier ordre, et bien qu’Universal n’ait rien inclus de nouveau dans le département des bonus, ils ont commandé un joli livret avec quelques essais sur le film.

J’ai récemment appris le décès de M. Truitt, mon professeur d’anglais au lycée qui a également donné un cours intitulé Great Films, que j’ai suivi deux fois. Il était l’un de ces gars au scrabble dur qui était boxeur à un moment donné et qui a adopté la même approche pugnace du cinéma et de la littérature. Si vous avez exprimé une opinion dans l’une de ses classes, vous devez pouvoir la sauvegarder.

Je l’ai élevé parce que je me souviens qu’il avait prédit au milieu des années 80 que le marché de la vidéo domestique en plein essor serait la mort des cinémas tels que nous les connaissions. Il pensait que tout le monde préfèrerait s’asseoir à la maison avec une télévision et un lecteur VHS, et les cinémas diminueraient en nombre jusqu’à devenir des lieux uniquement fréquentés par de vrais amateurs de cinéma.

Bien sûr, cela ne s’est pas produit, mais il n’est pas difficile de voir cet événement se profile à l’horizon aujourd’hui, en particulier avec la plupart des cinémas fermés en raison de la pandémie et de la technologie moderne qui se rapproche de la reproduction d’une expérience théâtrale à la maison. En fait, beaucoup de gens soutiennent que le Saint Graal de la vidéo domestique est enfin là, grâce à 4K.

Et cela m’amène à la nouvelle version 4K d’Universal de Mâchoires, un film classique qui a probablement été diffusé sur tous les formats de vidéos personnelles qui ont jamais existé. Je me souviens l’avoir vu dans un drive-in à l’âge de cinq ans et plus tard, comme tant d’autres enfants des années 70, sortir dans l’océan juste assez loin pour que l’eau s’assombrisse, ce qui m’a fait peur. Même les piscines peuvent faire peur.

Pour moi, l’histoire est l’une des plus parfaites dans la catégorie «homme contre nature». Cela m’a toujours rappelé un peu l’histoire classique de William Faulkner « The Bear », que nous lisons dans le cours d’anglais de M. Truitt. À la fois Mâchoires et « L’Ours », les hommes se heurtent à une créature qui n’est pas n’importe quel requin ordinaire, ni aucun ours ordinaire – ce sont des animaux surnaturels qui semblent vouloir tester leur courage contre des hommes spécifiques.

Quint, bien sûr, est comme ces chasseurs dans « The Bear », un gars dur comme des ongles qui va utiliser les méthodes qui existent depuis des décennies, voire des siècles, pour vaincre le requin. Il échoue. (Ai-je vraiment besoin d’un avertissement de spoiler ici?) Ensuite, Hooper, qui incarne les nouvelles façons avec sa cage de fantaisie et une dose de poison. Il échoue, mais survit. Les anciennes méthodes sont mortes, mais les nouvelles ont une chance de se battre dans le monde moderne.

Enfin, Brody fait face au requin, un poisson figuratif hors de l’eau qui élabore son propre plan à partir des indices qui ont été abandonnés en cours de route. Si vous pensez que la fin de Mâchoires est un deus ex machina, soyez plus attentif la prochaine fois que vous le regarderez. En particulier, regardez l’une des photos dans les livres que Brody feuillette, et remarquez l’avertissement de Hooper que les réservoirs d’air pourraient exploser lorsque le chef de police renverserait l’un d’eux. Brody a clairement formulé un moyen de détruire le requin qui est une combinaison des anciennes et des nouvelles méthodes, et il est approprié qu’il réussisse.

Mâchoires a été restauré en 2012, et c’est la version présentée ici. Avant de pleurer, notez qu’il a été mis à niveau en 4K à ce moment-là et publié sur Blu-ray à la meilleure résolution que le format pouvait fournir à l’époque. Maintenant que nous avons des disques qui peuvent offrir une résolution 4K, cette restauration vieille de huit ans a sa chance de briller, et elle le fait. Si vous faites partie de ces gens qui recherchent le Saint Graal de la vidéo personnelle, vous l’avez sans doute trouvé ici, du son à l’image.

Pour être honnête, vous voudrez l’un des plus grands téléviseurs 4K, avec toutes les cloches et les sifflets, et une configuration audio haut de gamme pour vraiment apprécier ce disque 4K. Si vous en avez, éteignez les lumières et préparez-vous à vivre une expérience théâtrale aussi proche que possible de nos jours. Et vous n’avez pas à vous soucier de quiconque donne un coup de pied à votre siège ou hurle pourquoi nous n’avons pas encore vu le requin.

Dans le département des bonus, c’est la même chose qui a été publiée en 2012. Le même Blu-ray est inclus ici, avec un code pour une copie numérique. Il n’y a toujours pas de piste de commentaires, mais le contenu bonus s’ajoute à l’un des ensembles de documents les plus complets jamais trouvés sur la vidéo personnelle. Universal a également inclus un livret avec une série d’essais sur le film – il est différent du journal photo imprimé inclus dans la sortie du DVD du 30e anniversaire en 2005, vous pouvez donc le considérer comme le seul nouveau morceau de matériel supplémentaire.

Le principal bonus est le classique de deux heures de Laurent Bouzereau La fabrication des mâchoires documentaire, qui a été créé à l’origine pour une sortie laserdisc 1995. Bien que ce documentaire ait maintenant 25 ans, il vaut toujours la peine d’être regardé, surtout si vous êtes un fan du film et que vous ne l’avez jamais vu auparavant. Il s’agit de l’un de ces documents «ne négligeons rien» qui examine la création d’un classique du début à la fin. Comme George Lucas avec Guerres des étoiles, Spielberg a dû gérer son propre gant d’interférences en studio et de difficultés sur le plateau (elles étaient bien pires dans son cas, bien sûr), mais il a persévéré et a créé un film qui a résisté à l’épreuve du temps.

Sont également inclus les 100 minutes Le requin fonctionne toujours: l’impact et l’héritage des mâchoires, qui a fait ses débuts sur le Blu-ray 2012. Comme son nom l’indique, c’est un aperçu complet de l’héritage d’un film qui a été usurpé et référencé de nombreuses façons au cours des 45 dernières années, du nom de la société de production de Bryan Singer à quelques scènes de certains des premiers films de Kevin Smith. En fait, Singer et Smith apparaissent tous les deux dans celui-ci, avec d’autres notables Mâchoires les fans et divers membres de la distribution et de l’équipe. Peter Benchley, qui a écrit le roman sur lequel le film est basé, a fait sa dernière interview à la caméra pour ce documentaire, et Roy Scheider l’a raconté.

Ce sont les deux gros suppléments inclus dans cette édition. Pour compléter cette sortie, une pièce de huit minutes sur la restauration du film en 2012, 13 minutes de scènes et de prises supprimées, neuf minutes de séquences de tournage vintage, la bande-annonce originale (un classique à part entière) et une grande lot d’archives, y compris des story-boards, des photos de production, etc. Comme je l’ai mentionné, tout cela a été porté depuis les versions précédentes.

Enfin, la couverture fait partie de ces lenticulaires à effet 3D. C’est agréable de voir que les grands studios sont toujours intéressés à donner au moins à leurs grands films classiques leur dû sur la vidéo domestique. Universal n’a certainement pas lésiné sur celui-ci.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★ ★

Brad Cook

