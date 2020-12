Cristiano Ronaldo était « le héros » de Diogo Jota

Le jeune Whiz Diogo Jota du Liverpool FC a chanté les louanges de son compatriote Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). L’ancien attaquant de Manchester United, rival des Reds, était le « héros » de son enfance, a révélé l’international portugais. L’athlétique .

Le joueur de 23 ans a décrit le moment à partir duquel il a consciemment poursuivi le football: « J’ai mes plus vieux souvenirs du Championnat d’Europe 2004, lorsque le Portugal a atteint la finale et a perdu de si peu (0: 1 contre la Grèce, l’éditeur J’ai sept ans et je me souviens encore exactement comment c’était. Le football a toujours été ma passion. «

« Cristiano Ronaldo était mon héros », a poursuivi Jota. « Il avait 19 ans à l’époque, jouait dans un championnat d’Europe et était déjà d’une énorme qualité. J’étais un gamin et il a joué pour Manchester United et le Real Madrid. » Jeune Portugais, selon l’attaquant polyvalent, « tout le monde l’admirait ». Les deux attaquants jouent désormais ensemble pour l’équipe nationale portugaise.

Jota, qui a déménagé de Wolverhampton Wanderers à Liverpool il y a quelques mois pour environ 45 millions d’euros et y a fait un brillant début, a également été ravi de son nouvel entraîneur Jürgen Klopp. C’est un entraîneur « fantastique » qui l’a beaucoup aidé.

Liverpool FC: Diogo Jota fait l’éloge de Jürgen Klopp

Il a également déclaré à propos de l’entraîneur allemand: « Quand je suis arrivé ici, nous avons eu une conversation et il a expliqué comment tout se passait ici. Ensuite, c’est aux joueurs d’en apprendre le plus et le plus rapidement possible. Nous devons le prouver à l’entraîneur. que nous pouvons être importants pour lui sur le terrain. «

Jota a réussi jusqu’à présent avec neuf buts lors des 15 premiers matchs de compétition. Son contrat avec le champion en titre de Premier League court jusqu’en 2025.