Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic: « Phénomène dimanche »

Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic ont marqué la Serie A italienne avec des performances de gala dimanche.

Les superstars Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic étaient à nouveau responsables du grand spectacle en Serie A. « Ibra et Ronaldo, le dimanche des phénomènes. Les vieux talents exceptionnels inspirent la Serie A et sont un réel gage de succès pour leurs clubs. Ils prouvent que l’expérience peut être un facteur décisif », a commenté le Gazzetta dello Sport les performances de gala du CR7 de 35 ans à la Juventus Turin et de l’as milanais de quatre ans Ibrahimovic.

D’autres gazettes étaient également enthousiastes. « Ibra et CR7, les infinis. Zlatan et Ronaldo sont des joueurs intemporels qui enrichissent le football par leur motivation et leur talent », a-t-il déclaré. Corriere dello Sport. Le duo a joué un rôle clé dans les victoires de la Juve et de l’AC Milan dimanche.

Le récupéré du COVID-19 CR7 a été remplacé contre Spezia Calcio à la 56e minute lorsque le score était de 1: 1 et a marqué trois minutes seulement après son retour pour prendre l’avantage 2-1. Il a ensuite établi le point final 4: 1 avec une pénalité.

Le but d’Ibrahimovic a donné à Milan une victoire 2-1 à l’Udinese Calcio et la tête du championnat. Dans le premier but des Rossoneri, la superstar suédoise a également brillé en tant que fournisseur d’assistance.

Série A: Réactions du net au coup de pied de Zlatan Ibrahimovic et au doublé de Cristiano Ronaldo après le retour de Corona 1/14 Lors de la victoire 2-1 contre l’Udinese Calcio, Zlatan Ibrahimovic Milan a mené à la victoire avec un but retombant dans les phases finales. Cristiano Ronaldo a même marqué deux fois après sa pause Corona. SPOX a les réactions du réseau. 2/14 « Pourquoi courir quand tu peux voler? » 3/14 4/14 « Quand Zlatan a dit que la MLS était trop facile, les gens ont pensé qu’il était arrogant. » (Deji Faremi, journaliste) 5/14 6/14 7/14 Diogo Dalot (coéquipier d’Ibrahimovic à l’AC Milan) 8/14 « A 39 ans, Messi et Ronaldo ne pourront pas jouer comme Zlatan le montre. Personne ne devrait vraiment pouvoir le faire. Zlatan est unique. » 9/14 « Ronaldo a marqué 20 buts gagnants pour la Juventus en 44 matchs de Serie A. » 10/14 « Il a fallu trois minutes à Cristiano Ronaldo pour marquer plus de buts du match que Messi en avait eu durant toute la saison. L’un avait Covid et l’autre pas. » 11/14 « Ronaldo a été testé positif pour Covid plus de fois lorsque Messi a marqué des buts du match. » 12/14 « Ronaldo a Covid, mais Messi a les symptômes. » 13/14 « Vous souvenez-vous des semaines où Messi et Ronaldo ont marqué un but après l’autre? On dirait que Zlatan et Ronaldo essaient maintenant de se surpasser. » 14/14 « Quagliarella quatre buts en quatre matchs, Ronaldo cinq en trois, Zlatan sept en quatre. Avec un âge combiné de 218 ans, la Seria A a peut-être la plus ancienne course au titre de tous les temps. »

Cristiano Ronaldo: « Le retour du roi! »

« Ibrahimovic est un miracle de la nature. S’il continue à maintenir cette forme, il peut accéder au meilleur buteur de Serie A et Milan réaliser le rêve du Scudetto », a déclaré Tuttosport. « Ibrahimovic a le secret du succès: sa confiance en soi sans fin. Depuis la fin du lock-out, il est le roi incontesté de la Serie A », a-t-il déclaré Corriere dello Sport.

Ronaldo a également été largement célébré dans les médias. « CR7, le retour du roi! » A écrit le Corriere della Sera. « Une demi-heure suffit à Ronaldo pour soigner la Juve. Il prend son équipe par la main et la tire vers le succès. Il est fatal pour les adversaires », a analysé La république.