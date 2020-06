Crise des coronavirus: après des semaines de gros titres, le soutien du public à Boris Johnson s’effondre

La politique de Dominic Cummings a durement frappé les conservateurs – mais avec une élection dans quatre ans, Boris Johnson n’est peut-être pas trop intimidé Dimanche 7 juin 2020, 11 h 48 Mis à jour dimanche 7 juin 2020 à 11 h 51 La crise des coronavirus prend un lourd coup Avant que la pandémie ne frappe la Grande-Bretagne, le Premier ministre et son parti savouraient la rémanence de leur victoire électorale et délivraient le Brexit. Le parti travailliste regardait vers l’intérieur alors que son concours de leadership traînait interminablement.Le bulletin d’information politique i coupait le bruitLe bulletin d’information politique i coupait le bruit Lorsque le Royaume-Uni était en lock-out, les conservateurs sondaient régulièrement environ 50 pour cent et leur soutien augmentait à mesure que le le public a semblé se rassembler autour du drapeau en cas d’urgence nationale et comme M. Johnson lui-même a été abattu avec Covid-19. les notes d’approbation du gouvernement chutent désormais fortement. Capital politique dépensé La chute était en cours à la mi-mai, alors que M. Johnson a commencé à assouplir les restrictions de verrouillage et a troqué son message «rester à la maison» pour un appel à «rester vigilant». le public, ébranlant instantanément le soutien des conservateurs au détriment du soutien croissant au Labour sous Sir Keir Starmer, qui a remporté des éloges pour son performances de la première boîte d’expédition contre M. Johnson.Conseiller en chef du Premier ministre Boris Johnson, Dominic Cummings (Photo de Jonathan Brady-WPA Pool / Getty Images) Une nouvelle série de sondages lui rappellera que la confiance dans un chef et un parti est plus facile à perdre que de reprendre, ce qui est sombre pour les conservateurs à un moment où la Grande-Bretagne est à la traîne par rapport aux autres pays européens pour faire baisser les taux d’infection et faire face à des turbulences économiques. Une enquête menée par Opinium pour The Observer a révélé que l’avance des conservateurs s’était effondrée de 26 points à seulement trois points cette semaine. Près de la moitié des électeurs (47%) désapprouvent la façon dont le gouvernement a géré la crise, tandis que 44% désapprouvent sa performance en tant que Premier ministre. Des conclusions similaires ont été rapportées par Survation, qui a donné aux conservateurs une avance de deux points, et par Deltapoll, Ce qui leur a donné une avance de trois points. Il est probable que la trajectoire se poursuivra pendant l’été et que le parti travailliste devancera – une position qui semblait impensable il y a quelques mois. M. Johnson n’a pas de cause immédiate de panique avec les prochaines élections plus que quatre ans et comme il commande une majorité convaincante des Communes. Mais pour l’instant le vent politique souffle sur lui.