Cricket news, Steve Waugh dit: regardez ce que vous dites à Viratl Kohli

L’ancien capitaine de cricket australien Steve Waugh a déclaré que la «luge» sur le terrain par l’Australie lors de la prochaine série de tests ne dérangerait pas le skipper indien Virat Kohli. Et cela peut même l’inspirer.

L’Australie et l’Inde disputeront une série de quatre tests commençant par un match jour-nuit à Adélaïde le 17 décembre et des tests ultérieurs à Melbourne, Sydney et Brisbane. Les équipes joueront également trois matchs internationaux d’une journée à partir du 27 novembre et trois matchs de Twenty20.

« La luge ne va pas inquiéter Virat Kohli, cela ne fonctionne pas contre les grands joueurs et vous feriez mieux de laisser ces gars-là seuls », a déclaré Waugh à SNTV dans une interview jeudi.

Virat Kohli (Getty)

«Je pense que toute motivation supplémentaire les incitera à creuser davantage et à obtenir plus de courses. Alors tu ferais mieux de ne pas lui dire grand-chose. «

En tant que capitaine de l’Australie de 1997 à 2004, il a mené l’équipe à 15 de ses 16 victoires consécutives, et à la victoire lors de la Coupe du monde de cricket 1999. Il a joué 168 tests pour l’Australie et a marqué 10927 points.

Waugh est bien connu pour son amour pour l’Inde au-delà des limites des champs de cricket, mis en évidence par la charité et d’autres travaux philanthropiques. Il est également un photographe passionné et a publié un nouveau livre: «The Spirit of Cricket – India».

Waugh a voyagé à travers le pays plus tôt cette année à travers les maidans (motifs) de Mumbai, les ruelles de Kolkata et les contreforts de l’Himalaya pour prendre des photos. Il anime actuellement une exposition des photos à Sydney.