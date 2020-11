Cricket News, Mitchell Starc ouvre l’été de l’attaque australienne avec la deuxième pire ouverture de l’histoire de l’ODI

Après que Steve Smith et Aron Finch aient inspiré l’Australie à un total de 374 lors du premier ODI contre l’Inde, cela n’aurait pas pu être un début plus terne avec le ballon en main.

Mitchell Starc est resté incrédule alors qu’il ouvrait l’attaque australienne pour l’été avec le deuxième pire de l’histoire de l’ODI.

Dans ce qui peut être considéré comme le plus gros pétillement de l’été, Starc a en quelque sorte craché 20 points en 11 balles qui ont refusé de sortir le quilleur de sa misère.

L’armateur gauche a envoyé quatre larges (un à la frontière) et un no-ball qui a donné un coup franc à l’Inde, car une énorme partie du total de l’Australie a été mangée en un clin d’œil.

Mitchell Starc d’Australie court pour le ballon entre Mayank Agarwal et Shikhar Dhawan. (Getty)

Lorsque Starc a finalement effectué six livraisons légales et le coup franc, l’Inde en a récolté 20, ce qui en fait la deuxième ouverture la plus coûteuse de l’histoire de l’ODI.

« Nous avons failli manquer de place sur les graphismes », a plaisanté Mark Howard de Fox Cricket dans un commentaire.

De là, l’Inde a mis le pied sur le taux de course et a parcouru rapidement 100 courses. Mais un bowling de choix de Josh Hazlewood a vu trois premiers guichets tomber, dont celui du skipper indien Virat Kohli.

Il n’y a eu que deux poursuites ODI réussies de plus de 300 au sol, et aucune de plus de 334.