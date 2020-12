Cricket News, Cricket Tasmania a riposté à Channel 7 ‘Trump-like’ sur BBL Broadside

Les responsables de Cricket Tasmania ont riposté de manière sensationnelle au diffuseur Channel 7, qualifiant les affirmations faites au sujet des accords du gouvernement de jouer les matchs de Big Bash dans l’île d’Apple comme « de type Trump ».

Dans une énorme victoire pour l’État, 10 matchs de la BBL de cette saison seront disputés à Hobart et à Launceston, y compris l’ouverture de la saison qui a déjà été retardée d’une semaine.

Dans le cadre de sa bataille juridique croissante avec Cricket Australia, Channel 7 a lancé une attaque contre la viabilité des sites Blundstone Arena et UTas Stadium de Launceston.

Le radiodiffuseur a affirmé que les deux terrains étaient «des stades relativement petits et non annoncés» et a insisté sur le fait qu’il serait «commercialement irrationnel» de diffuser des matchs depuis l’un ou l’autre des sites.

D’Arcy Short of the Hobart Hurricanes au pli en Tasmanie. (Getty)

Sept ont également suggéré que les jeux ne se jouaient qu’en Tasmanie en raison de « l’incitation donnée à CA par l’état de Tasmanie ».

Répondant à la vague, le président de Cricket Tasmania, Andrew Gaggin, a riposté – en était devenu le dernier chapitre de la relation aigrie entre le sport et le diffuseur.

« Les allégations de type Trump concernant le gouvernement de l’État de Tasmanie sont manifestement absurdes et fausses », a-t-il déclaré mercredi.

« Le gouvernement de Tasmanie a certainement fourni une incitation. Ses politiques proactives et responsables COVID-19 ont fait de la Tasmanie l’un des endroits les plus sûrs au monde et l’endroit idéal pour accueillir le début du Big Bash.

« Cependant, qu’il soit clair qu’aucune incitation financière n’a été fournie par le gouvernement tasmanien à Cricket Australia pour que les matchs de la BBL soient disputés en Tasmanie. »

« La Tasmanie est depuis longtemps la championne de base du cricket australien, ayant fourni une foule de grands joueurs et l’actuel capitaine de test.

« Il est heureux que Cricket Australia ait reconnu cela, et nous attendons avec impatience un début incroyable pour le tournoi. Cricket Tasmania est un propriétaire égal du cricket australien et continuera de faire pression pour que le contenu de classe mondiale soit joué dans cet État. Tasmanie a accueilli avec succès le cricket international depuis plus de 30 ans et continuera de le faire. «

Le BBL commence à Hobart le 10 décembre lorsque les Hurricanes affrontent les Sixers de Sydney.