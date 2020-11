Cricket Australia s’attend à ce qu’Adelaide Oval conserve son premier test malgré le récent pic de COVID-19

Attends Body Milk - Lait nettoyant et hydratant pour le corps

ATTENDS® BODY MILK Lait hydratant et nettoyant pour le corps Le lait nettoyant Attends est un produit de qualité supérieure. Cette lotion pour le corps a été élaborée avec le plus grand soin pour préserver efficacement la santé de la peau. Son utilisation ne nécessite ni eau ni savon et ne contient pas