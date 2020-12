Cricket Australia rompt le silence sur l’escalade du différend avec Seven West Media

Cricket Australia a riposté à Seven West Media dans le dernier épisode de ce qui s’est transformé en un vilain différend entre l’organe directeur et son diffuseur.

La réponse du PDG intérimaire de CA, Nick Hockley, intervient après que le radiodiffuseur a lancé une procédure devant la Cour fédérale sur la programmation de la tournée de l’Inde en Australie.

Seven a été laissé en colère après que le calendrier habituel ait été inversé pour avoir des matchs limités exclusifs à Foxtel ouvrant l’été du cricket, avant d’être suivi par la série Test.

Le radiodiffuseur estime que l’horaire inversé entraînera une baisse des notes pour les matchs de test joués plus tard dans l’été, lorsque les téléspectateurs pourraient retourner au travail.

Seven West Media est fâché que les internationaux limités, exclusifs à Foxtel, soient joués en premier (Getty)

« Avec autant de positivité autour du cricket australien, il est décevant que Seven West Media ait de nouveau choisi d’utiliser les médias pour parler de notre merveilleux jeu », a déclaré Hockley dans un communiqué de CA en partie.

« CA a maintenu tout au long de son engagement à offrir un été passionnant de cricket et au nom de toutes les personnes impliquées, que ce soit les gouvernements, les partenaires, les joueurs et le personnel, je suis fier de dire que nous faisons exactement cela. Nous restons confiants dans notre contrat position.

«Dans l’environnement le plus difficile auquel le sport a été confronté, avec le soutien de nos amis de la BCCI, CA a veillé à ce que la série tant attendue avec l’Inde puisse se dérouler en toute sécurité.

« Les deux premiers Dettol ODI masculins entre l’Australie et l’Inde ont établi des records d’audience et sont un excellent indicateur du niveau d’intérêt pour la prochaine série de tests Vodafone pour le Border-Gavaskar Trophy, qui comprend le tout premier test jour-nuit contre l’Inde. «

Seven pense que Cricket Australia a cédé aux demandes de la BCCI en modifiant son calendrier cet été (Getty)

Seven affirme que CA a rompu son contrat avec les changements de montage pour cet été et souhaite voir les courriels envoyés entre les responsables de CA et leurs homologues de la BCCI, y compris le président Sourav Ganguly.

Le radiodiffuseur estime également que CA a cédé aux demandes de la BCCI en inversant le calendrier cet été, ce qui permettra à l’Inde de rentrer chez elle pour une série contre l’Angleterre.

Le problème de calendrier n’est pas le seul problème que Seven a avec CA, avec sa conviction que la Big Bash League ne sera pas à la hauteur cette saison en raison de la dilution des équipes.

Alors que CA a permis à chaque équipe de la BBL de recruter trois joueurs internationaux cet été, au lieu des deux habituels, Seven pense qu’une équipe australienne élargie requise pour les tests éloignera les joueurs locaux de la compétition.

Seven pense que la qualité du BBL sera diluée, bien que les équipes soient autorisées à signer un extra international (AAP)

Seven est également mécontent que la BBL commence par des matchs joués dans les hubs de Canberra et de Tasmanie, arguant que cela créera une mauvaise ambiance.

« Le cricket australien est également reconnaissant d’avoir de merveilleux partenaires à travers le spectre. Nous apprécions beaucoup leur soutien et sommes fiers de leur apporter leur contribution, ainsi que nos millions de supporters passionnés à travers le pays », a ajouté Hockley dans le communiqué.

«Nous continuons à avoir un immense respect pour les gens qui travaillent dur dans les équipes de cricket et de diffusion d’informations de Channel 7 et nous les félicitons pour l’augmentation substantielle des cotes que le cricket leur a apportées à ce jour cette saison.

«Nous avons rempli et continuerons de remplir nos obligations envers nos partenaires et supporters en organisant un brillant été de cricket, malgré le coût et la complexité de le faire étant donné la situation actuelle de la santé publique.

Si Seven réussit à prouver que CA a abordé son contrat de 450 millions de dollars avec le diffuseur, il devrait recevoir des dizaines de millions de dollars de dommages-intérêts.