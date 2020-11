Cricket Australia risque de tuer l’oie d’or avec des changements aux règles BBL

Il y a moins de cinq ans, la Big Bash League était un monstre. Il rivalisait avec l’Open d’Australie en tant qu’événement de l’été, et était un rendez-vous chaque soir des vacances scolaires pour les enfants et les parents. Un concours destiné à un groupe démographique plus jeune a également diverti les adultes, qui ne pouvaient pas se permettre de manquer une livraison au risque d’être évités lors de la conversation sur la fontaine d’eau le lendemain matin.

Les stars internationales Kevin Pietersen, Jacques Kallis, Dwayne Bravo et Chris Gayle ont fait affluer les fans vers des matchs par dizaines de milliers, mis en évidence par un record de 80 883 pour le derby de Melbourne en janvier 2016. Et, les téléspectateurs montaient en flèche, aidant finalement Cricket Australia à sécuriser un accord de diffusion historique d’un milliard de dollars avec Seven et Fox Sports en 2018.

Cependant, pour une compétition qui a fait tant de joie à ses fans pour sa simplicité, ses joueurs de renom et son format plus court, Cricket Australia se retrouve désormais en danger de cuisiner l’oie d’or. La saison dernière, l’audience a chuté sur Seven et Fox Sports, tandis que la fréquentation moyenne a chuté à son plus bas niveau depuis BBL02 en 2012-13.

L’annonce de trois nouvelles règles cette semaine soulève à nouveau la question suivante: Cricket Australia est-il sur la même longueur d’onde que ses principaux intervenants – les fans? Et en particulier, les jeunes fans. Le Power Surge, le Bash Boost et le X-Factor visent, selon le patron de la BBL Alistair Dobson, à « s’assurer qu’il y a toujours quelque chose à jouer tout au long du match ». Mais, il y a quelque chose à jouer tout au long du match – ça s’appelle gagner. Et c’est pourquoi les fans regardent.

Prenez le «Bash Boost» par exemple: un point de bonus, pour l’équipe au bâton dans la deuxième manche si elle est au-dessus de l’équivalent de 10 sur le score. C’est comme donner un point bonus à l’équipe en tête à trois quarts d’un match de l’AFL, ou permettre à un sprinter olympique de se qualifier pour la finale parce qu’il gagnait sa course après 75 mètres. Un jeu de T20 est exactement cela – un jeu de stratégie de 20 overs … Pas dix!

Le Bash Boost sera présenté pour le tournoi BBL de cet été. (Cricket Australie)

De même, le «X-Factor», qui permet à une équipe de remplacer un 12e ou 13e homme, enlève la compétence de choisir le 11 qui peut vous faire gagner la partie. De plus, s’il y a un joueur avec ‘X-Factor’, ne serait-il pas déjà sélectionné dans le 11 de départ?

Cela peut paraître ridicule, mais nous sommes à un pas d’une main et vous ne pouvez pas sortir la première balle.

Le X-Factor sera présenté pour le tournoi BBL de cet été. (Cricket Australie)

Trent Woodhill, consultant en cricket pour la BBL, nous a dit lors de la journée sportive de 3AW plus tôt dans la semaine: « J’arrive à ces choses d’un point de vue de haute performance … ces changements passent le test de haute performance autour de la stratégie. »

C’est assez juste. Mais réussissent-ils le test du ventilateur? La réponse à cette question m’inquiète beaucoup, en tant que personne qui adore le Big Bash.

Le cricket Big Bash en son cœur est un jeu facile à suivre, alors pourquoi le compliquons-nous à l’excès? N’oubliez pas qu’il s’agit d’un sport d’été et que le vaste public est à l’écoute d’un peu de divertissement, pas d’un jeu d’échecs hautement stratégique T20.

Si la fréquentation et l’audience n’avaient pas diminué ces dernières années, Cricket Australia modifierait-il le produit? Je ne crois pas. Pourquoi changer une formule gagnante? Le problème est que Cricket Australia ne parvient pas à répondre aux plus grands désirs des fans en ce qui concerne le Big Bash: de grands noms et une saison plus courte.

Le Power Surge sera introduit pour le tournoi BBL de cet été. (Cricket Australie)

Oui, des stars internationales du T20 de premier plan comme Rashid Khan, Dawid Malan, Mohammad Nabi et Johnny Bairstow seront de retour cet été. Et, je comprends que leurrer des noms internationaux, en particulier au milieu d’une pandémie, ne sera jamais facile. Mais pourquoi Cricket Australia ne fait-il pas tout ce qui est en son pouvoir pour faire jouer des noms locaux dans la BBL?

Pat Cummins, Steve Smith et David Warner étaient les Australiens avec les contrats les plus lucratifs de la Premier League indienne de cette année, mais aucun d’entre eux ne figurera dans le Big Bash. Il est insondable que dans la première compétition australienne T20, nous n’ayons pas l’occasion de voir les meilleurs talents australiens T20. Oui, nous verrons un peu des gens comme Tim Paine, Mitchell Starc, Will Pucovski et Joe Burns lorsque leurs engagements de test seront terminés, bien qu’à la fin de la saison BBL. Mais, tout simplement, pour que le BBL soit le meilleur, il doit présenter le meilleur.

Les Sixers posent avec le trophée après avoir remporté le match de la finale de la Big Bash League (Getty)

Tout d’un coup, si vous pouvez injecter la puissance de nos joueurs de test dans la compétition, la saison de 61 matchs de début décembre à début février (que de nombreux fans jugent trop longue) devient une attraction incontournable.

Je comprends que cette année est difficile pour les administrateurs sportifs, et simplement organiser une compétition sportive pendant une pandémie est une victoire. Cependant, les fans doivent toujours être traités avec respect et recevoir un produit qu’ils aiment et apprécient. Les nouvelles règles avec des titres flashy ne suffisent pas lorsque vous voulez vous divertir.

Le BBL vaut trop pour Cricket Australia pour laisser sa popularité glisser. Cependant, le fait de ne pas investir dans la puissance des étoiles de chez nous et à l’étranger dans les années à venir pourrait simplement voir l’oie d’or s’envoler.

Shane McInnes est un commentateur de l’AFL et un diffuseur sportif avec 3AW, 6PR et Nine Radio. Vous pouvez le suivre sur Twitter: @shanemcinnes