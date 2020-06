Cricket Australia réduit ses effectifs | L’entraîneur au bâton Graeme Hick parmi les victimes

Le président de Cricket Australia, Earl Eddings, prédit que son sport sera l’un des nombreux à reconsidérer sa gestion des risques et ses réserves de liquidités hors du coronavirus.

CA a pris la décision difficile de supprimer 40 emplois mercredi, dans le cadre de réductions de coûts de 40 millions de dollars juste un jour après la démission de Kevin Roberts de son poste de directeur général.

Les équipes nationales et les compétitions nationales sont relativement inchangées, mais il est entendu que l’entraîneur au bâton Graeme Hick – l’ancienne star de l’Angleterre qui fait partie de l’équipe masculine australienne depuis 2016 – est parmi ceux qui restent.

Steve Smith avec Graeme Hick. (AP)

Alors que d’autres codes sportifs ont été affectés sur le terrain, le cricket est sans doute le plus sensible à toute menace liée au timing.

Il peut y avoir jusqu’à 100 millions de dollars de revenus d’été en été selon le calendrier, les saisons impliquant l’Inde et l’Angleterre étant facilement les plus lucratives du cycle de quatre ans.

Le report prévu de la Coupe du monde Twenty20 en octobre et novembre pourrait coûter environ 20 millions de dollars CA, tandis que tout impact sur la foule au cours de l’été nuirait également.

« Dans toutes les organisations, la scène de la gestion des risques au cours des trois derniers mois est critique », a déclaré Eddings.

« Qui aurait prédit une pandémie mondiale comme celle-ci frapperait immédiatement?

« Cela obligera certainement toutes les organisations à revenir en arrière et à examiner leurs hypothèses sur la gestion des risques, y compris les politiques de réserves.

« Je pense qu’avec le temps, nous devrons réévaluer cela, comme le font toutes les bonnes organisations. »

Le patron d’Axed Cricket Australia Kevin Roberts. (Getty images)

Eddings a déclaré que les coupures semblaient être bien pires il y a des mois, avant de nouvelles économies et l’avancée de l’Australie contre le virus et vers un été de test complet.

Parmi les changements les plus importants que les fans noteront, il y aura un changement dans les voies et le développement, avec plus de responsabilité reportée sur les états.

Dans le cadre des mesures d’économie, il n’y aura pas de matchs du CA XI ni de tournées de l’Australie A pour l’année prochaine, tandis que la Futures League a également été supprimée.

Eddings a insisté sur le fait qu’il y avait encore une place pour le National Cricket Centre à Brisbane, et a déclaré qu’il travaillerait avec les États sur la meilleure façon de l’utiliser.

Les États souhaitaient depuis longtemps plus de pouvoir dans le développement des acteurs, l’AC déclarant que les changements permettraient de réduire les coûts et de supprimer les doublons aux niveaux national et national.

Cependant, ils arrivent à un moment où le financement devrait être réduit de 25% aux États, dans le cadre d’une proposition que la NSW et le Queensland doivent encore accepter.

« Nous continuerons à en discuter avec les États et les territoires », a déclaré Eddings lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de réduire les coupes.

« Il y a encore beaucoup d’incertitude.

«Aujourd’hui, cela montre que nous avons une certaine flexibilité dans notre plan pour pouvoir faire évoluer ce plan dans le temps.

« Nous continuerons de discuter avec l’État et les territoires et l’Association australienne des joueurs de cricket de ce à quoi pourrait ressembler ce plan. »

