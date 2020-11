Cricket Australia lance le maillot de l’équipe nationale Twenty20 indigène pour les matchs en Inde, NAIDOC Week

L’équipe masculine australienne a lancé son tout premier kit avec un design autochtone.

Cricket Australia a déclaré que le design, qui sera porté par l’équipe masculine T20 pour leur prochaine série contre l’Inde, « célébrera nos peuples des Premières Nations cet été » en poursuivant « le récit de la toute première équipe australienne à tourner à l’étranger ».

« En 1868, un groupe de joueurs de cricket aborigènes a fait un voyage de trois mois de l’Australie au Royaume-Uni par voie maritime, jouant 47 matchs sur certains des terrains les plus célèbres du cricket mondial », a déclaré Cricket Australia dans un communiqué à propos du maillot lors de la semaine NAIDOC .

« Aunty Fiona Clarke, la femme de Kirrae Whurrong, arrière-arrière-petite-fille de Grongarrong (Mosquito), l’un des membres de l’équipe qui a joué en Angleterre en 1868, a conçu l’illustration originale de Walkabout Wickets qui figurera sur le devant du maillot de jeu.

«L’œuvre représente les joueurs de cricket autochtones passés, présents et futurs, avec le grand cercle représentant Lord’s et les petits cercles indiquent les divers lieux de rencontre de l’équipe pendant cette tournée.

« La chemise a été co-conçue par Aunty Fiona et Courtney Hagen, Butchulla et Gubbi Gubbi femme et spécialiste de l’engagement autochtone de Cricket Australia. »

Le quilleur rapide Mitchell Starc était ravi du design et a déclaré que c’était un moyen approprié d’honorer la contribution des peuples autochtones à l’histoire du cricket australien.

« C’est fantastique. C’est vraiment excitant d’avoir la chance de jouer dans une Guernesey autochtone pour une série contre l’Inde », a déclaré Starc.

« L’équipe féminine a porté une œuvre d’art similaire à la nôtre, l’équipe de test a porté le logo sur nos cols à quelques reprises et les équipes de la WBBL l’ont toutes sur leurs guernseys cette année, donc c’est vraiment excitant et d’avoir la chance en tant que équipe masculine à porter notre premier maillot autochtone. «