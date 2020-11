Cricket: AB de Villiers déclarée chèvre T20

Le monde du cricket a regardé avec incrédulité alors que Chris Gayle est devenu le premier batteur à atteindre 1000 sixièmes de T20 le mois dernier, mais l’entraîneur des Royal Challengers Bangalore, Simon Katich, pense qu’un homme le bat pour le titre de meilleur de tous les temps.

L’ancien ouvreur du Test australien n’avait besoin que d’une seule saison de Premier League indienne à la barre pour être convaincu que AB de Villiers était le propriétaire de ce tag.

En qualifiant le maestro sud-africain le plus grand joueur de cricket T20 de l’histoire, Katich a même négligé son propre capitaine des Royal Challengers, la machine à courir indienne Virat Kohli.

Alors qu’il réfléchissait au tournoi IPL 2020 sur SEN Whateley, Katich a parlé en profondeur d’une foule de brillantes manches de Villiers.

AB de Villiers (Getty)

« Je l’appellerai le GOAT (le meilleur de tous les temps) parce que je pense qu’il est le meilleur joueur de T20 qui soit », a déclaré Katich à Gerard Whateley.

« Chris Gayle, le Boss de l’Univers, le soutiendra probablement jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison, mais AB de Villiers a joué quelques coups pour nous alors que nos gars étaient tout simplement impressionnés.

« Il y avait des matchs où il avait obtenu 73 sur 33, 55 sur 22 et 56 sur 43, et dans des jeux où nous avions un peu de problèmes et il venait juste de sortir et d’utiliser sa baguette. Il est comme un sorcier qui l’utilise. bat, qui est comme une baguette, et c’est comme s’il jouait toujours au cricket international jour après jour. «

Katich dit que le fait qu’il bat encore comme ça à ce stade de sa carrière le rend particulièrement étonnant.

Chris Gayle (Getty)

« C’est un gars de 36 ans et qui n’a pas joué depuis six mois, mais il est sorti et a montré à tout le monde à quel point il est toujours bon », a-t-il déclaré.

« C’était incroyable à regarder. »

Gayle est le meilleur buteur de la course dans l’histoire du cricket T20 avec 13584 à côté de son nom, tandis que le grand Antillais en moyenne 38,26, a un taux de frappe de 146,72 et a marqué 22 siècles.

De Villiers, qui n’a disputé que 325 matches de T20 par rapport aux 411 de Gayle, a compilé 9111 courses, une moyenne de 37,49, un taux de frappe de 150,19 et a frappé quatre tonnes.

Sur les 296 matchs de T20 de Kohli, le batteur droitier a accumulé 9366 points, revendique une moyenne de 41,25, a un taux de frappe de 133,83 et a frappé cinq siècles.

Mégastar indien Virat Kohli. (Getty)

Fait fascinant, le tournoi IPL de cette année a vu l’ouvreur des Royal Challengers Devdutt Padikkal surpasser chacun des trios vénérés dans sa campagne recrue, le joueur de 20 ans terminant sur 473 points.

Alors que les experts continuent de s’en prendre à Cricket Australia à la suite des trois nouvelles règles introduites dans la Big Bash League, Katich n’a fait que des éloges pour la profondeur du talent de l’IPL.

« C’est exceptionnel. Beaucoup de joueurs qui y vont ont vraiment eu les yeux éveillés sur certains des jeunes talents en Inde », a déclaré Katich.

« Du point de vue du coaching, une grande partie de notre travail en termes d’exploitations de ces talents consiste davantage à parler de leurs processus de pensée et de tactiques, plutôt qu’à trop bricoler. »