Crew Dragon : lancement et amarrage réussis

L’entreprise privée SpaceX a marqué l’histoire en lançant ses premiers passagers dans l’espace pour la NASA samedi dernier. Ce fut un grand moment pour l’entreprise d’Elon Musk, car c’est la première fois qu’une entreprise privée envoie des hommes en orbite.

Avec ce lancement qui a eu lieu depuis la Floride, c’est la première fois depuis près d’une décennie que des astronautes se lancent en orbite au départ du sol américain depuis la fin du programme de la navette spatiale en 2011.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SpaceX (@spacex) le 30 Mai 2020 à 3 :47 PDT

Le mauvais temps ayant retardé la première tentative initialement prévue pour le mercredi 27 mai, le lancement du SpaceX a eu lieu le 30 mai à 21 h 22, heure de Paris, 15 h 22, heure locale. La fusée a décollé depuis le Kennedy Space Center en Floride. La capsule Crew Dragon, avec à son bord les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley a amarré à la Station spatiale internationale dimanche, 19 heures après son lancement. Dans l’espace, les principaux objectifs des astronautes seront de vérifier les systèmes de la capsule. La NASA a déclaré que la mission pourrait durer plus d’un mois à fin septembre et qu’une décision sera prise lorsque les astronautes seront en orbite.

Qui a lancé la fusée?

Le lancement a été effectué dans le cadre d’une mission d’essai appelée Demo-2 et s’est déroulé au terme d’un partenariat public-privé entre SpaceX d’Elon Musk et la NASA. SpaceX a reçu un financement pour le programme d’équipage commercial de la NASA, qui a commencé en 2010, pour favoriser les partenariats public-privé dans l’exploration spatiale. Rappelons que SpaceX a déjà effectué des missions de fret vers la Station spatiale internationale (ISS) avant ce lancement.

La société a récemment révélé être l’une des trois sociétés ayant obtenu un financement pour développer un système d’atterrissage lunaire pour le programme Artemis. Ce programme vise à faire atterrir deux astronautes près du pôle sud de la lune en 2024.

Qui sont les astronautes de Crew Dragon?

Le vol d’essai Demo-2 a été piloté par les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley. Behnken est un astronaute de la NASA et colonel de l’US Air Force. Il s’agit de son troisième voyage dans l’espace. Hurley était pilote de chasse et pilote d’essai du US Marine Corps avant de rejoindre la NASA en 2000. Il a déjà effectué deux vols spatiaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SpaceX (@spacex) le 30 Mai 2020 à 11 :29 PDT

La capsule a été approvisionnée de manière à rester en orbite pendant environ 110 jours. Toutefois, L’achèvement de la mission ainsi que l’avancement de la préparation du prochain équipage détermineront la durée du séjour des deux astronautes sur la station. Behnken et Hurley n’ont pas suivi un entrainement pour réaliser des tâches spécifiques. Ils effectueront principalement des tests techniques et des maintenances sur le vaisseau spatial. Au moment du retour, Crew Dragon se désamarrera de manière autonome et fera un atterrissage au large des côtes de la Floride.

La NASA fière de son modèle commercial

Dans le cadre de la commercialisation, « la NASA ne veut pas être propriétaire et exploitante de tout le matériel de SpaceX », a déclaré Bridenstine. L’agence spatiale ne veut pas non plus être uniquement cliente. « Nous voulons que SpaceX et d’autres obtiennent des clients qui ne sont pas nous. L’un des objectifs ultimes du modèle commercial que la NASA est en train de développer est de permettre aux gens de vivre à long terme sur la Lune et sur Mars », a-t-il déclaré. Le PDG de SpaceX et Tesla, Elon Musk, qui plaide depuis longtemps pour des implantations sur Mars, a déclaré que « le lancement de samedi est, espérons-le, une première étape vers la création d’une société multiplanétaire, si le taux d’innovation peut augmenter ».

Pendant ce temps, comme la NASA dépend d’entreprises du secteur privé comme SpaceX et peut-être Boeing pour assurer le transport vers et depuis l’ISS, elle peut se concentrer sur l’exploration de l’espace lointain. Mardi, Bridenstine a déclaré qu’il aimerait voir SpaceX mener à terme des missions sans la NASA. Le lancement de SpaceX représente un grand pas en avant dans le secteur en pleine croissance du tourisme spatial. La société a devancé ses concurrents dans la course spatiale. Les espoirs des investisseurs pour SpaceX en ont fait l’une des sociétés en phase de pré-introduction en bourse les plus précieuses au monde.