Créez un jeu de survie dans Core pour courir la chance de gagner une part de 15 000 $

Si vous avez déjà joué à un jeu de survie et que vous aviez des idées que vous vouliez voir dans le jeu, c’est le moment idéal pour vous essayer à créer les vôtres. Core, la plate-forme de création de jeux gratuits, organise actuellement un concours de jeux de survie et les gagnants se partageront 15 000 $ de prix.

La plate-forme gratuite de Manticore Games rend la création de jeux aussi facile que vous en avez besoin, avec des tonnes d’actifs et même des cadres de jeu complets disponibles dans sa vaste bibliothèque. Vous pouvez apporter toutes vos connaissances et laisser Core gérer le reste. Cela a permis aux joueurs de créer des aventures complètes de Donjons et Dragons en l’espace de quelques semaines plutôt que des années.

Core’s Survival Jam met les créateurs au défi de créer leur propre jeu de survie. Le concours sélectionnera les gagnants dans trois catégories: la « survie classique », qui se concentre sur le PvE, l’artisanat et la construction. Les tireurs de survie devraient se concentrer davantage sur le PvP, l’exploration et l’artisanat alimentant cette boucle de compétition. Ensuite, il y a «Changing the Game», qui cherchera des interprétations originales du genre de survie.

Un prix «Choix du public» sera décerné à la soumission jouée par le plus grand nombre de personnes au cours du concours. Pour les autres catégories, les juges examineront l’esthétique et l’interactivité – et ils veulent regarder des jeux complets plutôt que de simples «scènes à explorer».

La dernière mise à jour alpha de Core comprend une sélection d’actifs de combat urbain et de ville, que vous pouvez utiliser pour remplir votre bac à sable de survie.

Vous pouvez vous rendre sur la page officielle du concours pour plus d’informations sur la manière de soumettre votre candidature et sur la manière de commencer à utiliser Core. Vous avez jusqu’au 14 décembre pour soumettre votre candidature au Survival Jam.

