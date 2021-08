Créez un cv en ligne personnalisé avec CV Ninja

Afin de maximiser vos chances d’obtenir un entretien d’embauche, il est essentiel de bien travailler son CV et sa lettre de motivation. Ces deux éléments sont essentiels pour les recruteurs qui vont se faire une première impression de votre profil à partir de ces documents. Pour séduire les recruteurs, il convient donc d’accorder une attention toute particulière à ces deux formalités. Le site CV Ninja est là pour vous aider dans la conception et l’écriture de ces documents grâce à des modèles validés par des recruteurs reconnus.

Le CV : un document nécessaire dans votre recherche d’emploi

Quel que soit le secteur d’activité dans lequel vous recherchez du travail, présenter un CV clair et précis sera un véritable atout pour obtenir un emploi. Étant une sorte de carte de visite, le curriculum vitae doit comporter plusieurs informations essentielles pour que le recruteur vous recontacte :

Identité : nom, prénom, âge, adresse mail…

Formation : cursus universitaire, notions acquises, diplômes, mentions…

Expériences professionnelles : précédents postes, stages…

Compétences : compétences obtenues par vos expériences universitaires ou professionnelles, maîtrise de certains outils…

Centres d’intérêt : loisirs, passions…

Si ces informations sont essentielles, il convient de sélectionner celles qui vous paraissent les plus pertinentes selon le poste auquel vous postulez. En effet, il n’est pas nécessaire d’être exhaustif dans votre CV, il est préférable de mentionner les informations qui sont les plus à même d’intéresser le recruteur. En effet, un CV clair et précis aura plus de chance de retenir l’attention du recruteur plutôt qu’un CV trop long et trop détaillé. En sélectionnant les informations les plus importantes, vous montrez également que vous êtes quelqu’un d’organisé et que vous êtes capable d’identifier les bonnes informations.

Créez facilement votre CV avec CV Ninja

Créer son cv en ligne est désormais possible grâce aux différentes plateformes sur internet. Ces sites mettent à la disposition des personnes en recherche d’emploi des outils performants et adaptés afin de les aider à élaborer un CV de qualité et à leur image. Simple à prendre en main, CV Ninja est un éditeur de document qui vous propose différents modèles sur lesquels vous pouvez vous baser pour créer votre CV personnalisé.

Afin de vous aider dans l’élaboration de ce document, CV Ninja vous accompagne dans les différentes étapes de création. Dans un premier temps, il convient de choisir le modèle de CV sur lequel vous souhaitez vous baser. À partir du modèle sélectionné, vous pourrez remplir les différentes catégories où vous mentionnerez les informations les plus pertinentes pour votre candidature. Tout au long de l’édition de votre CV, il se mettra à jour automatiquement afin que vous puissiez suivre le rendu.

Dans le cas où vous souhaitez changer de modèle de CV en cours de route, CV Ninja vous offre cette possibilité tout en conservant les différentes informations que vous avez déjà renseignées. Tout au long de la création de votre curriculum vitae, CV Ninja vous indiquera les emplacements les plus adaptés pour vos informations et peut vous suggérer quelles sont les informations les plus importantes. Une fois votre CV terminé, vous pourrez facilement le télécharger en format PDF ou Word selon vos besoins.

Découvrez les nombreuses fonctionnalités de CV Ninja

Si le CV est le document essentiel dans votre candidature, il ne faut pas négliger votre lettre de motivation (LM). Soucieux de votre réussite, CV Ninja vous aide également pour la rédaction de votre lettre de motivation. Grâce à ce site, vous profiterez de nombreux avantages :

Accès à des modèles de CV et de LM vérifiés et validés par des recruteurs

Générateur automatique de textes pour vous inspirer

Correcteur automatique pour une bonne première impression

Bien plus qu’une simple plateforme de création de curriculum vitae, CV Ninja est donc un véritable atout pour réussir votre recherche d’emploi. En effet, grâce à un service complet et développé avec des experts, ce site vous conseille et vous indique toutes les bonnes pratiques pour élaborer le meilleur CV qui soit. À partir des différents modèles disponibles sur ce site, vous êtes assuré d’envoyer la meilleure candidature et ainsi avoir plus de chances d’obtenir un entretien. Pour faire la meilleure première impression possible, n’hésitez pas à profiter de tous les avantages et les fonctionnalités de CV Ninja.