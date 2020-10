Creepshow Saison 2: Marilyn Manson et Ted Raimi confirmés dans la liste des acteurs

Creepshow Saison 2: Le casting se réchauffe pour Shudder’s Creepshow Saison 2. Et avec Marilyn Manson et Ted Raimi vient de se déclarer pour la séquence d’anthologie d’horreur.

Le casting se réchauffe pour la deuxième saison de Spectacle d’horreur. Et avec Marilyn Manson et Ted Raimi parmi ceux qui viennent de commencer à faire des apparitions dans la série d’anthologies d’horreur. Basé sur la collaboration de films spécialisés vintage de Stephen King / George Romero en 1982 Spectacle d’horreur. UNEEt ce n’est pas aussi important que la suite de 1987, Spectacle d’horreur a fait ses débuts l’année dernière sur Shudder. Et l’assistance en streaming centrée sur l’horreur, avec des impressions uniques, maître devenu réalisateur Greg Nicotero. (Les morts qui marchent) La première saison a mis en évidence une liste diversifiée d’acteurs. Et cela inclut Giancarlo Esposito, Adrienne Barbeau, Kid Cudi et Kate Freund. Et avec une liste de sous-stations de réalisateurs comme Tom Savini, Rob Schrab et Nicotero lui-même.

Le potentiel vedette pour Spectacle d’horreur la saison 2 était un si bon début. Néanmoins, il était auparavant à la hausse le mois dernier lors de son annonce. Et il a dit qu’Anna Camp (Parfait), Adam Pally (Fins heureuses) et Keith David (Ils vivent) seraient tous dirigés vers l’écran. L’anticipation s’est encore accrue lorsque Shudder a révélé qu’il créerait un film d’animation Spectacle d’horreur spécial le 29 octobre. Et comme il met l’accent sur les adaptations animées de romans de Stephen King et de son fils Joe Hill, avec Kiefer Sutherland à la tête du casting avec Joey King.

La mise à jour du casting est une excellente nouvelle pour le moment. Et il convient pour Spectacle d’horreur fans parce que cela confirme que Shudder éclabousse certaines ressources dans la série. Et il grandissait grâce à l’énergie de la première saison de la série préférée des fans. La force toujours provocante de Marilyn Manson doit être considérée comme un cascadeur. Et mais il n’y a pas d’incertitude, il s’inscrit parfaitement dans le milieu de la production. Casting Raimi, quant à lui, est le service des fans du terminal car il a joué dans divers films bien-aimés au fil des ans. Espérons que cela arrivera très bientôt.

