Création d’un studio de développement interactif interne Annapurna

Au cours des dernières années, Annapurna Interactive a publié certaines des expériences indépendantes les plus incroyables du marché. Soutenir les goûts de Ce qu’il reste d’Edith Finch, Sayonara Wild Hearts, et Récit Mensonges suggère que le groupe a l’œil pour les projets inventifs et le talent. Alors, que pourrait faire Annapurna Interactive avec un talent interne qui lui est propre et un studio local? Nous le saurons éventuellement. L’éditeur met actuellement en place une équipe de développement interne pour explorer ses propres créations de jeux vidéo.

Cette nouvelle entreprise s’installera à Los Angeles, en Californie. À l’heure actuelle, le groupe cherche à recruter un directeur de jeu et un producteur principal pour diriger son premier projet. Au moment de la rédaction, cependant, les détails sur ledit projet restent secrets. Annapurna Interactive n’a pas encore révélé qui dirigera le studio, mais ces informations devraient être disponibles en temps voulu.

Dans une déclaration sur cette nouvelle direction audacieuse, le président d’Annapurna Interactive, Nathan Gary, a déclaré ce qui suit:

Nous avons eu l’immense honneur de travailler avec certains des créateurs de jeux indépendants les plus talentueux au monde. Beaucoup d’entre nous sont issus du développement interne et nous sommes ravis d’en faire une partie intégrante d’Annapurna Interactive. Nous avons hâte de partager davantage sur ce qui va arriver – tout est possible.

Annapurna Pictures est apparu pour la première fois en tant que producteur de films indépendant en 2011. En 2016, Annapurna Interactive a lancé la division d’édition de jeux de l’entreprise. Depuis lors, à moins d’un problème financier rapidement résolu, la division des jeux a connu succès après succès. Et le nouveau studio de développement n’est pas le seul signe de croissance cette année. Plus tôt ce printemps, l’éditeur a signé un accord pluriannuel avec Sayonara Wild Hearts développeur Simogo.

