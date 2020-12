Création d’un «  masque de miroir  » dans «  Watchmen  », Florence Pugh rumeur pour «  Hawkeye & More – / Film

Publié le mardi 1 décembre 2020 par Ethan Anderton

Vous voulez savoir comment ils ont fait Miroir‘masque réfléchissant en Gardiens? Que dirais-tu de quelque Robots araignées se battre dehors Campus des Avengers? Qui pourrait John Digglele nouveau personnage mystère de être sur DC’s Legends of Tomorrow? Qu’est-ce que George Clooney dire quand on lui demande s’il apparaîtra comme Homme chauve-souris dans Le flash film? Quelle est une chose qui bogue Ian McKellen sur Magnéto? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

le Agents du SHIELD l’équipage a mis en place un Homme chauve-souris court métrage au profit d’un fonds de secours d’urgence COVID-19.

L’un des suivants Wonder femmes dans l’événement de bande dessinée Future State de DC aura un tout nouveau Lasso de la vérité.

Au cas où vous l’auriez manqué, notre propre Peter Sciretta en a fait Spider-Bot se battre en dehors de Campus des Avengers.

Compositeur John Paesano a parlé de créer de la musique pour le récent Spider-Man: Miles Morales jeu vidéo.

Voici encore un autre regard dans les coulisses de la réalisation de Les Avengers de Marvel, le jeu vidéo décevant.

David Ramsey sera de retour dans le Arrowverse comme John Diggle et il jouera aussi un personnage mystérieux.

Voici une vidéo montrant comment les VFX ont été utilisés pour créer Miroir‘masque réfléchissant sur HBO Gardiens.

L’équipe Marz VFX s’est également récemment assise pour une interview pour parler davantage de son travail sur Miroir‘ masque.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser cet article sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Pages: 1 2 3Page suivante

Articles sympas sur le Web:

ZergNet