« Créateurs, nous vous entendons » – Twitch s’attaque enfin aux grèves controversées du DMCA

Au cours des derniers mois, de nombreux streamers Twitch ont été hantés par des grèves DMCA sur leurs comptes. Ces avertissements apparaissent lorsque les streamers utilisent de la musique protégée par des droits d’auteur dans leurs flux sans les autorisations nécessaires. Récemment, ces grèves DMCA ont forcé les streamers à supprimer des milliers de leurs anciens clips contenant de la musique protégée par des droits d’auteur. Au milieu de tout cela, Twitch essayait évidemment d’éteindre les incendies avec des milliers de frappes DMCA distribuées chaque semaine. Maintenant, ils ont enfin abordé la situation et ont expliqué ce qui se passe exactement.

Dans une annonce sur le blog officiel, Twitch a déclaré qu’il comprenait sa « frustration et sa confusion » concernant les frappes du DMCA. La plateforme a ensuite expliqué ce qui se passait exactement.

Avant mai 2020, il n’y avait pratiquement pas de grèves DMCA liées à la musique sur différentes chaînes. Cependant, les choses ont radicalement changé après mai, car ils ont commencé à recevoir des milliers de ces grèves par semaine. En termes simples, le problème était que les streamers utilisaient de la musique enregistrée dans leurs flux. Une fois que le flux se termine et que les clips en sont retirés, le DMCA entre en jeu et marque le contenu qui contient de la musique protégée par des droits d’auteur. En conséquence, les streamers sont obligés de supprimer tout le contenu signalé, quel que soit son âge.

Lisez aussi: Nadeshot et CouRage discutent des éliminations de Twitch DMCA avec le populaire YouTuber sur le podcast 100 Thieves

De toute évidence, c’était une situation frustrante pour les créateurs, c’est pourquoi Twitch a maintenant pesé. Bien que leurs conseils actuels ne soient peut-être pas aussi perspicaces étant donné que c’est la chose la plus évidente qui soit. Ils ont dit, « Plus important encore, ne lisez pas de musique enregistrée dans votre flux à moins que vous ne possédiez tous les droits sur la musique ou que vous ayez l’autorisation du ou des détenteurs de droits nécessaires.

Twitch travaille sur toutes les solutions possibles pour aider les streamers à éviter toute nouvelle attaque DMCA

Heureusement, ils ont également mentionné certains services alternatifs que les streamers peuvent utiliser pour lire de la musique sans droits. Cela inclut également le propre service de bande son de Twitch, qui a été récemment lancé pour aider les streamers à éviter les frappes DMCA.

En outre, Twitch a également fourni une feuille de route sur la manière dont ils vont s’attaquer à cette situation. Pour commencer, ils travaillent sur un outil de suppression en masse qui aidera les streamers à supprimer tout le contenu signalé en une seule fois. Malheureusement, il n’y a aucun moyen que le contenu puisse rester et il devra être supprimé.

Ensuite, ils prévoient de fournir aux créateurs un moyen de contrôler la musique qui apparaît dans le contenu enregistré. Cela les aidera à éviter les grèves inutiles et protégera également leur contenu. Enfin, ils permettront également aux streamers d’examiner les avertissements et leur permettront de contacter le demandeur (propriétaire de la musique protégée par le droit d’auteur).

En plus de cela, Twitch s’adresse également aux principales maisons de disques concernant tout accord de licence sur lequel ils peuvent s’entendre. Cela facilitera certainement la vie des streamers. Cependant, tous ces outils et licences possibles ne sont toujours pas prêts et prendront un certain temps à se matérialiser.

Twitch a également mis à jour sa page FAQ au cas où les créateurs auraient des questions. Même si ce n’est peut-être pas la solution immédiate aux grèves du DMCA, c’est certainement un bon début. La première étape pour résoudre un problème est de reconnaître qu’il y en a un. Twitch a compris ce qu’ils doivent faire et aidera certainement leurs créateurs de toutes les manières possibles.

Akshay Patel

J’adore jouer à des jeux de toutes sortes. Vous pouvez généralement me trouver en faisant équipe avec mon équipe pour jouer aux jeux les plus aléatoires de tous les temps. Oh, et j’arrive aussi à écrire sur ceux-là parfois

Partager : Tweet