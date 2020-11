Créateur de «  The Blacklist  » sur le meurtre qui «  redéfinira tout  »

(Attention: ce message contient des spoilers pour « La liste noire » de vendredi.)

« The Blacklist » est allé à l’endroit le plus sombre de son été jusqu’à présent avec l’épisode de ce soir, bien intitulé « Katarina Rostova: Conclusion », car il présentait la disparition de Katarina Rostova (Laila Robins). La mort de la mère d’Elizabeth Keen (Megan Boone) est survenue dans les derniers instants de l’épisode aux mains de Raymond Reddington (James Spader).

Red craignait que Katarina en sache trop sur N-13 – que ce soit ou non l’identité de Red n’a pas encore été confirmée – et les archives après avoir extrait des informations d’un Dom mourant (joué par Ron Raines, après la mort de l’acteur Brian Dennehy ) plus tôt dans l’heure. Et donc il a assassiné Katarina juste devant Liz, qui est arrivée sur les lieux trop tard pour empêcher Red de faire la seule chose qu’elle lui avait demandé de ne pas faire, malgré le fait que Red savait que cet acte pourrait être le dernier clou dans le cercueil de leur relation.

Avec «The Blacklist» en pause jusqu’au 22 janvier, TheWrap a rencontré le créateur de la série et producteur exécutif Jon Bokenkamp pour obtenir des réponses à certaines de nos questions brûlantes sur la finale d’automne et où nous trouverons Liz et Red lors du drame NBC Retour.

Lisez aussi: Producteurs exécutifs de « The Blacklist » sur le moment Liz-Ressler « Cela fait des années »

TheWrap: Liz a supplié Red de ne pas tuer sa mère, Katarina, et il l’a quand même fait. Qu’est-ce qui lui a fait décider qu’il valait la peine de perdre Liz – car il semble clair qu’elle ne lui pardonnera pas – de faire ça? Et que va-t-il faire maintenant après avoir tué Katarina et Heidegger (Michael Pemberton)?

Jon Bokenkamp: Non seulement Liz a supplié Red de ne pas tuer sa mère – elle a INSISTE qu’il ne la tue pas! Liz était très claire. Elle a tracé une ligne dans le sable et Red l’a franchie. Cela dit, pour défendre Reddington, il a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix que de tuer Katarina. Au moment où Dom «lui a tout dit», Red savait ce qu’il avait à faire. Liz peut-elle lui pardonner? Je ne sais pas. Il s’agit d’un changement sismique dans notre histoire. Cela va tout redéfinir.

Du côté de Liz, que fait-elle maintenant? Nous la laissons complètement seule, pleurant et sous le choc. Je ne peux pas imaginer ce que sera son prochain mouvement d’ici.

La façon dont Liz gère ce moment va la définir. D’une part, elle est un agent du FBI et nous devrions nous attendre à ce qu’elle fasse la bonne chose. D’un autre côté, elle a passé sept ans à apprendre de Reddington. La grande question pour moi est: dans quelle mesure les ténèbres de Reddington ont déteint sur elle? Quelle est la force de cette attraction? Jusqu’où va-t-elle couler et peut-elle s’élever au-dessus de cela? Ce sont toutes des questions vraiment juteuses que nous explorons immédiatement.

Lisez aussi: Winter TV 2021: toutes les dates de première des émissions nouvelles et de retour – Jusqu’à présent (Photos)

La mort de Dom était difficile à regarder, et j’ai des sentiments encore plus compliqués à cause de ce que nous avons appris à l’avance – que je ne comprends toujours pas complètement. Il était évidemment, au début, confondant Katarina avec Lena, sa défunte épouse. Allons-nous en savoir plus sur Lena et pourquoi Dom a dit que Katarina avait les archives? Et Red est-il réellement N-13, ou y a-t-il quelque chose de plus qui se passait là-bas quand il a dit à Katarina que Red avait aussi les archives?

Eh bien, pour être clair, Dom a mentionné sa femme dans ces dernières heures, mais c’était la version plus jeune de sa fille, Katarina (jouée par Lotte Verbeek), avec qui il parlait quand il était dans ce brouillard. Katarina d’aujourd’hui utilisait ce rêve émotionnel de fièvre pour tirer des réponses d’un homme très faible et mourant. Nous n’avons pas l’intention d’explorer Lena – pour le moment – mais la vraie viande et les pommes de terre se trouvent avec le N-13. Katarina a-t-elle raison? Est-ce que Red N-13, cet espion russe notoire? Si oui, quelle est sa fin de partie? Utilise-t-il notre groupe de travail pour un autre programme? Vont-ils le découvrir? L’épisode de ce soir nous a présenté des questions très importantes.

Nous avons juste un peu de temps pour Liz / Ressler dans cet épisode, mais que pouvez-vous dire sur ce que les choses vont pour eux quand nous reviendrons?

C’est intéressant, après sept ans, je pense que l’une des personnes les plus importantes dans la vie de Liz est Ressler (Diego Klattenhoff). Ils se soucient vraiment les uns des autres – et, après tout ce qu’ils ont vécu en tant que partenaires, comment pourraient-ils pas? Cette relation évolue et continuera d’évoluer cette saison. Je ne veux rien dévoiler, mais cette relation – ça va se compliquer très vite.

« The Blacklist » sera de retour avec un nouvel épisode le vendredi 22 janvier à 8 / 7c sur NBC.