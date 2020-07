Creaks – Un autre casse-tête inventif et élégant de l’équipe Machinarium

Amanita Design ne fait que recommencer. Après avoir épaté le monde du jeu il y a plus d’une décennie avec Machinarium, une aventure pointer-cliquer, le studio tchèque est de retour avec une autre expérience de réflexion cérébrale 2D qui représente l’un des meilleurs jeux indépendants PlayStation 4 de 2020. Creaks est le genre de puzzle au sommet de son jeu, qui, combiné à l’un des plus beaux styles artistiques des deux dernières années, en fait un titre qui défie et ravit de toutes les manières imaginables.

Et pourtant, en son cœur, Creaks ne pouvait pas être plus simple. Vous verrez le jeu jusqu’à sa conclusion en utilisant uniquement la manette gauche et deux boutons faciaux. Pas un seul mot de langue reconnaissable n’est prononcé du début à la fin. Les puzzles peuvent être résolus en quelques secondes une fois que vous avez trouvé la solution. Mais cela ne veut pas dire que c’est basique. Loin de là, en fait. Creaks est complexe dans les endroits où il doit être tout en soutenant un récit qui parvient à être à la fois mal à l’aise et édifiant.

Vous incarnez un garçon anonyme qui a découvert un évent ouvert derrière le papier peint de sa chambre. Après avoir rampé à travers son boîtier métallique, écarté la poussière et les toiles d’araignées, il tombe sur un gigantesque gouffre souterrain avec un manoir au milieu. Avec juste une échelle menant au toit de la maison, le garçon persiste, ignorant ce qui nous attend.

Pour peut-être la majorité des Creaks, vous n’aurez aucune idée cohérente de ce qui se passe. Encore une fois, dépourvu de tout langage compréhensible, une grande partie de l’histoire racontée ici doit être déduite des actions des personnages et des environnements que vous traversez. Cela rend les premières heures du jeu plus une énigme qu’autre chose. Cependant, plus vous progressez, moins l’emprise du récit sur ses secrets diminue. Et à la fin de tout cela, les ennemis deviennent des amis avec la conquête d’une grande menace à remercier. C’est un jeu qui transforme la peur en fête, et bien que ce ne soit même pas son plus grand triomphe, il offre un jeu captivant de cinq heures.

What Creaks Est-ce que faire mieux est ses puzzles. L’objectif n’est que de se rendre dans la pièce voisine, où le prochain casse-tête attend, mais c’est ce qui se passe entre les deux qui en fait une entreprise si spéciale. N’oubliez pas que votre interaction avec le monde est réduite au minimum, c’est donc la mécanique que vous ne pouvez pas contrôler qui devient rapidement le sujet de discussion. Non seulement Creaks est le nom du jeu, mais c’est aussi le titre donné aux monstres que vous rencontrerez à l’intérieur du manoir. Et ce sont eux que vous utiliserez pour résoudre une multitude de puzzles différents.

Des méchants qui imitent chacun de vos mouvements et des animaux mécaniques qui aiment brouter à certains endroits jusqu’aux chiens qui vous poursuivront si vous vous approchez trop, il s’agit de manipuler ces ennemis pour qu’ils fassent vos enchères. Cela va rarement au-delà de les forcer à marcher sur des coussinets de pression dans le sol, mais la mise en œuvre de la lumière est ce qui ajoute beaucoup de profondeur à la résolution d’énigmes.

Si un Creak est pris dans les reflets d’une ampoule, il se transformera en un objet ménager de tous les jours, comme un cintre ou une commode. Vous pouvez ensuite utiliser cela à votre avantage en les poussant à l’endroit ou en les passant pour passer à l’étape suivante du puzzle. Encore plus de complexité peut provenir du fait que Creaks peut interagir les uns avec les autres. Les chiens ont peur de la vie marine tandis que des tuyaux réalistes tentent de communiquer avec les adversaires en copiant chacun de vos mouvements. Cela fait des énigmes qui vous obligent à considérer bien plus qu’une simple pièce mobile.

Cependant, ce qui rend Creaks si admirable, c’est son refus de se reposer sur ses lauriers. Le jeu introduit un mécanicien après l’autre à un rythme tel que vous ne vous lasserez jamais de faire une chose en particulier. Il y a toujours quelque chose de nouveau à voir ou à faire dans chaque couple de pièces, allant jusqu’à élargir la mécanique qu’il a déjà introduite pour vous garder sur vos gardes. Le jeu se délecte de sa nature déroutante et cela en fait une expérience sublime difficile à fatiguer.

Il n’y a cependant qu’un revers. Il peut utiliser seulement deux des boutons du visage pour chaque interaction possible, mais les commandes peuvent parfois vous gêner lorsque vous vous débattez entre le passage d’un objet et sa capture pour le déplacer. Le premier nécessite simplement que vous mainteniez la manette dans la direction souhaitée tandis que le second utilise le bouton X. Cependant, si vous appliquez un peu trop de pression, vous passerez par le meuble plutôt que de le tenir. Cela peut être préjudiciable lors de défis chronométrés lorsque vous devez changer quelque chose rapidement, ce qui signifie que vous devrez peut-être répéter tout le processus si vous vous trompez. C’est un problème qui est apparu une poignée de fois tout au long de notre jeu, mais c’était assez un problème pour nous obliger à toujours faire très attention dans ce genre de situations.

Ces craintes tombent très vite au bord du chemin, cependant, lorsque vous prenez une seconde pour admirer le paysage. Le style artistique dessiné à la main de Creaks est tout simplement sublime. Ces beaux visuels donnent une voix et une raison aux environnements du manoir, garantissant que chacun de ses cinq domaines se sentent distincts. Ils donnent également vie aux personnages du monde avec des designs uniques et une palette de couleurs digne d’un roi. L’amélioration de ceci est une bande-son qui réussit à surprendre aussi bien qu’à impressionner. Le ton des débats peut changer en un rien de temps alors qu’un morceau de musique inquiétant et effrayant cède la place à un son électronique optimiste. C’est à la fois surprenant et magistral pour le moins.

Il serait négligent de notre part de ne pas mentionner les objets de collection comiques et interactifs de Creaks. De temps en temps, vous rencontrerez une peinture qui accueille une sorte de spectacle de marionnettes historique inspiré par des goûts de Punch & Judy que vous maîtrisez. Et ils sont hilarants splendides. Ces croquis délibérément maladroits peuvent vous faire faire n’importe quoi, du contrôle de la hauteur de la voix d’un chanteur au contrôle d’un poisson lorsqu’il saute hors de l’eau. Ils sont complètement ridicules de la meilleure façon possible – vous garantissant de toujours repartir avec un sourire radieux sur votre visage ou un petit rire à votre voix.

Conclusion

Creaks est l’un des meilleurs jeux PS4 de 2020 à ce jour. Son engagement à faire évoluer continuellement sa mécanique en fait une expérience déroutante phénoménale pleine de surprises et de moments exaltants. Avec un style artistique époustouflant pour démarrer ainsi qu’un récit qui se révèle de toutes les bonnes façons, Creaks offre une balade inoubliable qui peut être considérée comme vraiment spéciale.