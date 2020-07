Crash Landing On You Saison 2 Date de sortie, distribution, intrigue

– – – – – – Depuis sa première diffusion, la série télévisée sud-coréenne Crash Landing On You est non seulement devenue très populaire, mais aussi l’une des émissions les plus acclamées par la critique à ce jour. La série a la position convoitée d’être la troisième série télévisée sud-coréenne la mieux notée de l’histoire de la télévision par câble. Les fans de la série ont déjà commencé à spéculer si Netflix est sur le point de présenter bientôt la deuxième saison de cette série. Crash Landing On You Saison 2 Date de sortie: Netflix n’a pas encore officiellement annoncé quand la deuxième saison de Crash Landing On You va frapper les écrans. Mais les fans espèrent que cela ne prendra pas beaucoup de temps. Compte tenu de la popularité et des éloges de la critique que cette série a pu gagner, il est plus ou moins certain que Netflix poussera pour une deuxième saison de la même manière. La série jusqu’à présent: La série a été créée par Studio Dragon, écrite par Park Ji-Eun et dirigée par Lee Jung-Hyo. Crash Landing On You parle essentiellement d’une héritière qui, un jour en parapente, est emportée par la tempête et de Corée du Sud, elle traverse la Corée du Nord et s’y écrase. La série a été diffusée du 14 décembre 2019 au 16 février 2020. Acteurs de l’émission Les acteurs de la première saison de Crash Landing On You sont les suivants: • Hyun Bin comme Ri Jeong-hook • Son Ye-jin comme Yoon Se-ri • Kim Jung-Hyun comme Gu Seung-Joon / Alberto Gu • Seo Ji-Hye comme Seo Dan • Nam Kyung-up comme Yoon Jeung-pyeong • Bang Eun-jin comme Han Jeong-Yeon • Choi Dae-hoon comme Yoon Se-Joon • Hwang Woo-Seul-Hye comme Do Hye-Ji Ces acteurs devraient reprendre leurs rôles respectifs, si Netflix décide de proposer une deuxième saison. Jusque-là, les fans doivent attendre. – – –

