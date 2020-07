Crash Landing On You Saison 2 Date de sortie, distribution, bande-annonce

– – – – – – Crash Landing On You Saison 2 Il s’agit d’une série télévisée sud-coréenne. Il est réalisé par Lee Jeong-Hyo. Ceci est créé par Studio Dragon. Il a été écrit par Park Ji-Eun. Cette série est distribuée en Corée du Sud par tvN et elle est distribuée dans le monde par Netflix. Cette série a ravivé les bonnes critiques des critiques ainsi que des gens. Date de sortie de Crash Landing On You Saison 2 La première a commencé le 14 décembre 2019, et les derniers épisodes ont été créés le 16 février 2020. Cette série est la troisième série télévisée sud-coréenne la mieux notée. Il n’y a aucune information sur la date de sortie de Crash Landing on You Saison 2. Vous pouvez vous y attendre en 2021. En tant que pandémie de coronavirus, il est difficile pour les réalisateurs de sortir la saison 2. Le casting de Crash Landing On You Saison 2 Le casting sera le même dans la saison 2. Il y a des chances que le nouveau casting rejoigne mais l’ancien casting sera certainement là. Hyun Bin comme Ri Jeong-hook Son Ye-jin comme Yoon Se-ri Kim Jung-Hyun comme Gu Seung-Joon Park Hyung-soo comme Yoon Se-Hyung Hwang Woo-Seul-Hye comme Do Hye-Ji Kin Young-min as Jeong Man-bok Choi Dae-hoon en tant que Yoon Se-Joon Seo Ji-Hye en tant que Seo Dan Nam Kyung-up en tant que Yoon Jeung-pyeong La bande-annonce du spectacle Il n’y a pas de bande-annonce de la série car la date de sortie n’est pas encore confirmée. Vous devez attendre la date de sortie. Crash Landing on You La bande-annonce de la saison 1 est sortie le 29 novembre 2019. Elle a reçu plus de 650 likes et 140k vues. Vous pouvez le regarder sur la chaîne Youtube Netflix Asia. De nombreuses autres vidéos de la série sont également disponibles sur YouTube. Vous pouvez regarder la première saison de la série sur Netflix. C’est une série très célèbre. Restez à l’écoute de cette page pour plus de mises à jour sur les séries et les films !! – – –

