Crash Bandicoot 4 – It’s about time : bientôt l’annonce officielle ?

Après 12 années d’absence, Crash Bandicoot est enfin de retour. L’aventure continue pour les fans de jeux vidéo avec Crash Bandicoot qui refait surface très prochainement avec un nouveau jeu.

Crash Bandicoot est de retour

On n’attend plus que la confirmation d’Activision, l’entreprise américaine de développement à l’origine du jeu vidéo. Le retour de Crash Bandicoot en une nouvelle version baptisée « Crash Bandicoot 4 : I’ts about time » tombe à point nommé pour les fans.

C’est officiel, les développeurs de Crash Bandicoot sont sur le coup. Ils travaillent en ce moment pour le lancement du nouveau Crash Bandicoot dans une nouvelle aventure inédite et l’annonce sera peut-être pour bientôt.

Avec l’arrivée de la nouvelle génération de console PlayStation, Crash Bandicoot semble faire son retour, et cette fois pour de bons, après les rumeurs qui ont circulé en décembre 2019 dans un premier teasing dans une pub de PlayStation sur la possibilité d’un Crash Bandicoot world dans Game Awards.

Mais de quoi s’agit-il ?

Pour ceux qui ne le savent pas encore, Crash Bandicoot a une place importante dans le monde du jeu vidéo. Crash est reconnu parmi les mascottes des années 90 dès son entrée en scène. Plus particulièrement, le jeu a débuté en 1996 sur PlayStation. Cependant, le ciel n’a pas été toujours bleu pour Crash Bandicoot. En effet, il a traversé des moments sombres à partir de l’année 2000 suite à sa rupture avec Sony et Naughty Dog. Cela a entraîné un abandon de licence en 2008 pour l’entreprise. Ce n’est qu’après 9 ans de cela que Andy Gavin et Jason Rubin ont pu développer de nouveaux jeux avec label Naughty Dog à l’instar de N-Sane Trilogy et de Crash Team Racing Nitro Fueled. Le premier, développé par Vicarious Visions, est sorti en 2017 en premier sur la console PlayStation 4 avant d’être disponible sur Nintendo Switch, Xbox One et PC. Ce jeu vidéo est édité par Activision et par Sony Interactive Entertainment. Quant au second, il en est aussi de même à l’exception de sa date de sortie qui était en juin 2019. C’est un remaster de Crash team racing.

Ça reste encore un grand mystère

« Voici un petit quelque chose pour occuper votre temps libre, de la part de votre B préféré », voilà le fameux petit message mystérieux affiché sur le colis que Activision a envoyé aux différents magasins et sites spécialisés, ce qui a provoqué les rumeurs dans la fin de l’année 2019. Plusieurs joueurs y ont vraiment prêté attention. Mais jusqu’à présent, nous ne savons pas encore le vrai message qui se cache dans ce puzzle. Après cela, le masque de la publicité télévisée est apparu. Mais voilà encore qui ne répond pas entièrement à nos questions.

Mais ce n’est pas quelque chose de nouveau puisque Crash Bandicoot l’a déjà fait en 2018. Il s’agissait de CTR Nitro Fueled. En fait, Crash Bandicoot a envoyé une carte accompagné de dès orange. Puis quelque temps après, le jeu a été annoncé au Game Awards. Alors, ce serait aussi la même pour cette fois ? Ce message, signifie-t-il qu’il faut donc se tenir prêt pour la prochaine annonce de Crash Bandicoot? Ce qui est très probable puisqu’en plus, au début de la semaine prochaine, Geoff Keighley devrait faire l’annonce d’un jeu mystérieux.

Alors, un indice de plus on dirait ? Activision nous le confirmera bientôt. Mais encore, le mois de juin est plutôt un mois spécial pour CB puisque c’est toujours au cours de ce mois qu’il lève la voile pour un nouveau jeu. En tout cas, c’était le cas pour les deux remakes de Crash Bandicoot notamment le Crash Bandicoot N-Sane Trilogy en juin 2017 et CTR Nitro Fueled en juin 2019. Ou, est ce juste une simple coïncidence? Nous le saurons très vite.