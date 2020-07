Crash Bandicoot 4: il est temps

Il a été confirmé que Crash 4: It’s About Time arrivera sur nos tablettes en octobre 2020.

Le classique PlayStation est revenu sur nos consoles avec un grand succès ces dernières années, ce qui a conduit à beaucoup de spéculations sur l’ajout d’un nouveau jeu à la série.

La trilogie N. Sane et le Crash Team Racing Nitro-Fueled ont tous deux été des remasters extrêmement populaires, mais cela fait plus d’une décennie depuis la sortie d’un tout nouveau titre. Cela fait maintenant le moment idéal pour poursuivre le récent succès de la série avec des fans anciens et nouveaux.

Crash 4 semble prêt à revenir au style que nous aimons tous depuis les premiers jeux de la série, mais avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mises à niveau. Bien qu’il nous reste encore trois mois avant l’arrivée de It’s About Time, de nombreux détails ont déjà été confirmés. Voici quelques raisons d’être enthousiasmé par Crash 4.